Prevenzione gratuita al servizio della comunità. Dolceacqua ospita “Missione e Salute".

Si è svolta questa mattina, in piazza Padre G. Mauro, l’iniziativa promossa dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che ha messo a disposizione della cittadinanza ambulatori mobili per servizi gratuiti di prevenzione sanitaria. "Nel corso della mattinata sono stati offerti controlli e visite mediche di base, tra cui misurazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, saturazione e visite mediche generali, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla prevenzione e contrastare situazioni di fragilità e marginalità sociale" - fa sapere il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, presente all'iniziativa, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale e ringraziato personalmente tutti gli organizzatori e i volontari impegnati.