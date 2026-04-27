Arma di Taggia, grande successo per gli XTreme Hornets al Game Day

Grande partecipazione e entusiasmo ieri ai giardini di Villa Boselli per il Game Day organizzato dagli XTreme Hornets, che ha trasformato l’area in un grande spazio ludico aperto a bambini, famiglie e appassionati.

Il club di Beyblade X ha dedicato l’intera giornata a un format inclusivo, con aree di gioco libero che hanno permesso a grandi e piccoli di provare il gioco, impararne le regole e scoprire anche qualche tecnica avanzata, grazie alla presenza di numerose arene attrezzate.

Accanto all’attività aperta al pubblico, si è svolto anche un torneo ufficiale a premi che ha visto sfidarsi 18 partecipanti in duelli serrati e spettacolari. Le gare, disputate per circa due ore in due arene dotate anche di supporto video per la revisione delle azioni, hanno regalato momenti di grande tensione sportiva e divertimento.

A conquistare la vittoria finale è stato il piccolo blader ventimigliese Mirko di Leo, che ha avuto la meglio in una finale combattuta contro Manuel Gorlatto, dando vita a un ultimo scontro particolarmente avvincente e applaudito dal pubblico.

Il leader del club Alessandro Gorlatto ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando le associazioni Lunaris Sanremo e Talea per la collaborazione e il supporto organizzativo. Un contributo importante è arrivato anche dai compagni di viaggio di Mishintai, che con i giochi di carte e “Per un pugno di dadi” hanno animato ulteriormente la giornata.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Taggia per il sostegno a quella che si è rivelata la prima grande manifestazione dedicata al gioco e alle attività per tutte le età. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di numerosi cosplayer che hanno colorato la giornata con costumi e performance, mentre il gruppo Echi di Lyguris ha coinvolto il pubblico con dimostrazioni di LARP e introduzione all’uso di spade e armi medievali.