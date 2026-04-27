Borghetto San Nicolò, laboratorio di scrittura dedicato ai sogni

Un pomeriggio all’insegna della creatività e dell’espressione personale quello in programma domenica 10 maggio 2026, dalle ore 14 alle 18, a Borghetto San Nicolò. Presso l’associazione Grazie Don Bosco si terrà infatti un laboratorio di scrittura dedicato all’esplorazione dei molteplici significati del sogno.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire il tema del sogno nelle sue diverse sfaccettature: da quello progettuale, legato alle aspirazioni e agli obiettivi personali, a quello onirico, fino alla dimensione più libera e creativa della narrazione.

Attraverso esercizi pratici e momenti di condivisione, il laboratorio si propone di stimolare l’immaginazione e fornire strumenti utili per sviluppare una scrittura autentica e consapevole, aperta all’esplorazione interiore.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Mary al numero 320 0221011 o Daniela al 380 3525565. Un’occasione aperta a tutti, pensata per chi desidera mettersi in gioco con le parole e dare forma ai propri sogni.