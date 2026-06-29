Arma di Taggia, Piazza Chierotti successo per il concerto di fine anno di DoreMusica

Si è svolto giovedì 25 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza Chierotti, il tradizionale concerto di fine anno dell'Associazione DoreMusica, che quest'anno ha celebrato la sua decima edizione.

Nel corso della serata si sono alternati sul palco diversi giovani musicisti che durante l'anno hanno frequentato i corsi di strumento e preparato con impegno questo importante appuntamento. Il pubblico ha potuto apprezzare un repertorio ricco e variegato, che ha spaziato da Debussy a Chopin, da Bob Dylan a Ray Charles, fino a Christina Perri e a composizioni inedite.

È stato emozionante vedere Piazza Chierotti animarsi e riempirsi di cittadini e turisti, accomunati dalla passione per la musica e dal piacere di condividere una piacevole serata d'estate.

Nel corso del concerto è stato inoltre possibile ascoltare alcuni pianisti che rappresenteranno la Liguria a Roma nelle fasi nazionale ed europea della Performer Cup, portando con orgoglio il talento del nostro territorio su un prestigioso palcoscenico.

Un caloroso applauso va a tutti gli allievi, agli insegnanti e all'Associazione DoreMusica per aver regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente, ricco di emozioni e di musica di qualità.

Il concerto ha inoltre inaugurato la stagione estiva di Piazza Chierotti e il calendario degli eventi del Comune di Taggia, che si ringrazia per la consueta collaborazione e il prezioso sostegno all'iniziativa.

Il corpo insegnanti è formato da Mirko Schiappapietre (Pianoforte/Tastiere e Musica d’insieme), Mauro Vero (Chitarra), Claudia Murachelli (Arpa e Propedeutica), Patrizia Morano (Canto), Alessandro Rossini (Batteria e Basso elettrico). Il service audio è stato curato da RockFog mentre le foto da Davide Attanasio.