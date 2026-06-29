Sanremo, il mito del jazz John Scofield al Teatro del Casinò: una serata-evento con Ben Street e Bill Stewart

Il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo si prepara ad accogliere uno dei più grandi protagonisti del jazz mondiale. Domani sera, con inizio alle 21, andrà in scena il concerto di John Scofield, considerato tra i più influenti chitarristi jazz di sempre e vincitore di tre Grammy Awards, protagonista di una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più prestigiosi dell'edizione di UnoJazz&Blues. Con una carriera costruita accanto a giganti della musica come Miles Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny, Charles Mingus, Wayne Shorter e Joe Lovano, oltre a oltre 50 album pubblicati come leader, Scofield rappresenta una delle figure più autorevoli e innovative del panorama jazz internazionale.

Ad accompagnarlo sul palco saranno due musicisti di assoluto livello: il contrabbassista Ben Street, collaboratore di artisti come Kurt Rosenwinkel e Danilo Perez, e il batterista Bill Stewart, tra i più importanti interpreti del jazz contemporaneo e storico compagno di viaggio dello stesso Scofield, oltre che co-leader del trio Goldings-Stewart-Bernstein. Più che un concerto, sarà un dialogo musicale in continua evoluzione, capace di attraversare standard jazz, blues, rock e composizioni originali del chitarrista americano. Un'esperienza fondata sull'improvvisazione e sull'intesa tra i tre musicisti.

«Non ci affidiamo agli arrangiamenti, ma alla sinergia intuitiva che creiamo sul momento. Non c'è rete di protezione: è questo che rende il trio il contesto in cui sento di esprimere il mio meglio», racconta lo stesso Scofield. L'evento è a pagamento e sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili sul sito di UnoJazz&Blues. La rassegna è sponsorizzata da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.