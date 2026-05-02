Lo showcooking di Luca Pappagallo conquista Meditaggiasca e il pubblico di Casa Pappagallo (Foto)

Si è concluso tra applausi e grande entusiasmo lo showcooking dello chef e volto televisivo Luca Pappagallo, protagonista del weekend gastronomico a Taggia in occasione di Meditaggiasca.

Lo chef è salito sul palco alle 16.30 e, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, ha realizzato la pasta alla Pantesca, condividendo tecniche e segreti per esaltare l’olio extravergine e le olive taggiasche, simboli del territorio. L’evento si è trasformato in un momento di grande coinvolgimento, con domande, curiosità e applausi finali che hanno sancito il successo dello showcooking appena concluso.

Luca Pappagallo è uno chef, autore e volto televisivo italiano molto noto per la divulgazione della cucina casalinga semplice e tradizionale ed è diventato famoso al grande pubblico grazie alla TV, in particolare con il programma Casa Pappagallo, in cui propone ricette spiegate passo passo con uno stile chiaro e informale.

Nel frattempo proseguono gli eventi di Meditaggiasca, occasione per riscoprire e valorizzare le olive e i prodotti del territorio.