ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 02 maggio 2026, 18:43

A Pompeiana arriva il bio-blitz: cittadini e scienziati insieme per mappare flora e fauna della ZSC

Sabato 9 maggio, ritrovo alle 8.30 in piazza della Chiesa: un'intera giornata di citizen science, con apericena bio vegetariana al tramonto

A Pompeiana arriva il bio-blitz: cittadini e scienziati insieme per mappare flora e fauna della ZSC

Sabato 9 maggio si terrà un bio-blitz nella ZSC Pompeiana, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza della Chiesa a Pompeiana.

"Un bio-blitz - spiegano gli organizzatori - è un'uscita collettiva in cui si va sul campo tutti insieme per incrementare i dati relativi a flora e fauna del Sito, si pubblicizza l'iniziativa in modo che partecipino in tanti. Il criterio è quello della Citizen Science, la Scienza Partecipativa dei cittadini.vSi tratta di un'iniziativa dell'Associazione Praugrande, in collaborazione con il CREA di Sanremo ed il Comune di Pompeiana, nell'ambito del Progetto Simbiosi, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

A seguire, alle ore 18.30, l'Agriturismo Maiben! di Pompeiana propone ai partecipanti del bio-blitz una merenda/apericena bio vegetariana, un momento di relax e bilancio della giornata prima di tornare a casa. Costo: 20 euro. Il 10% del ricavato verrà donato all'Associazione Praugrande. Chi è interessato a partecipare è pregato di fornire i propri dati (nominativo, e-mail/telefono) per essere ricontattato inviando una mail a info@praugrande.org, specificando se prenderà parte al bio-blitz ed anche all'apericena".

Più dettagli nel Pdf a questo link

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium