Giornata Internazionale dell'Ostetrica: ASL1 Imperiese apre le porte con open day e passeggiata a mare

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra il 5 maggio, ASL1 Imperiese organizza due iniziative dedicate all’informazione, alla prevenzione e al supporto alle donne in tutte le fasi della maternità.

L’edizione 2026 della Giornata è dedicata al tema internazionale “One Million More Midwives” (Un milione di ostetriche in più), che richiama l’importanza strategica di questa figura professionale per la salute materno-infantile a livello globale.

L’Open Day si svolgerà martedì 5 maggio 2026 presso:

Ospedale di Imperia , dalle ore 11.00 alle 14.00 (Padiglione principale, 3° piano)

, dalle ore (Padiglione principale, 3° piano) Ospedale di Sanremo, dalle ore 13.00 alle 16.00 (Padiglione Borea, 2° piano)

Durante l’Open Day, le ostetriche di ASL1 saranno a disposizione della cittadinanza per offrire consulenze personalizzate e informazioni sui servizi presenti in ospedale e sul territorio. Sarà inoltre possibile approfondire temi fondamentali come gravidanza, parto, allattamento e post parto, in un contesto accogliente e orientato all’ascolto. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare le donne e le famiglie ai servizi sanitari e per valorizzare il ruolo centrale dell’ostetrica nel percorso nascita e nella tutela della salute femminile.

Accanto all’Open Day, ASL1 propone anche un momento di incontro informale rivolto alle mamme che partecipano ai corsi di accompagnamento alla nascita e allo Spazio Mamma.

Nella mattinata di martedì 5 maggio, a Ventimiglia, è infatti in programma una passeggiata insieme alle ostetriche dei Consultori Ventimiglia e Sanremo, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Belvedere Resentello. Da qui partirà un percorso a piedi, accessibile con passeggini o con i bambini portati in fascia, lungo la passeggiata a mare fino all’area Pelagos, all’interno dell’oasi della Val Nervia. All’arrivo, in uno spazio naturale ampio e accogliente, sarà possibile fermarsi per condividere un momento insieme, confrontarsi e celebrare la giornata in modo semplice e partecipato.

“Il tema scelto a livello internazionale per il 2026 richiama con forza il bisogno di investire nella figura dell’ostetrica, fondamentale per garantire qualità e sicurezza nel percorso nascita,” dichiara il dottor Marino Anfosso, Coordinatore di Area ASL1. “Con queste iniziative vogliamo creare occasioni concrete di incontro e relazione con le donne e le famiglie, valorizzando il ruolo dell’ostetrica sia in ambito ospedaliero sia sul territorio.”

La partecipazione è libera e senza prenotazione.



