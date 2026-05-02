Il Myba porta yacht di lusso e turismo d'élite a Sanremo, Confcommercio rilancia: "Coinvolgiamo tutta la città"

A Sanremo si è da poco concluso il Myba, una rassegna dedicata agli yacht di lusso molto ben organizzata, che ha destato l’interesse della Confcommercio per le ulteriori possibilità di sviluppo a livello di coinvolgimento dell’intera città e del mondo del commercio cittadino.

Spiega Andrea Di Baldassare, Presidente zonale della Confcommercio di Sanremo: “Il Myba è un evento giunto al secondo anno, molto importante e, prima di tutto, desidero congratularmi con gli organizzatori per la riuscita di questo appuntamento. Abbiamo notato un’alta qualità di questo evento e come Confcommercio intendiamo muoverci per legarlo ulteriormente alla città, per un maggiore coinvolgimento di tutto il tessuto cittadino.

Abbiamo visto molti frequentatori del Myba presenti in città, che hanno usufruito dei servizi offerti dai nostri bar, ristoranti e negozi. Crediamo che questo legame con la città possa crescere ulteriormente e per questo Confcommercio vuole mettersi a disposizione dell’organizzazione, per creare una sinergia tale da far diventare il Myba uno degli appuntamenti di riferimento anche per il mondo del commercio della città”.