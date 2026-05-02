Inaugurata a San Lorenzo al Mare la nuova piazza Renato Marvaldi, assessore regionale Marco Scajola: “370mila euro per nuovi spazi di aggregazione” (Foto)

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco Enzo Mazzarese, ha inaugurato oggi a San Lorenzo al Mare, con grande presenza di cittadini, la nuova piazza intitolata a Renato Marvaldi, storico presidente della Pro Loco. L’intervento, realizzato nell’area di via Roma, ha permesso la creazione di un nuovo spazio pubblico destinato a diventare punto di riferimento per momenti di aggregazione, eventi e iniziative per cittadini e visitatori.

L’opera, del valore complessivo di 370 mila euro, è stata finanziata da Regione Liguria con un contributo di 250 mila euro. L’intervento rientra in un più ampio percorso di rigenerazione urbana volto a restituire piena fruibilità e accessibilità a una delle aree più centrali del borgo.



“Con questo lavoro restituiamo a San Lorenzo al Mare uno spazio moderno, accessibile e pensato per la comunità – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola – La nuova piazza Renato Marvaldi rappresenta un luogo di incontro e socialità che valorizza il centro del paese e migliora concretamente la qualità della vita dei cittadini. Regione Liguria continua a investire nei borghi e nei centri urbani, sostenendo opere che rafforzano l’identità dei territori e creano nuove opportunità di aggregazione. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato in Liguria 212 interventi di rigenerazione urbana per 58 milioni di euro, di cui 90 in provincia di Imperia per oltre 28 milioni di euro”.



“L’intervento realizzato, appena concluso, rappresenta un altro importante traguardo per l’amministrazione di San Lorenzo al Mare - conclude il sindaco Enzo Mazzarese - che prosegue nel percorso di valorizzazione della zona di via Roma, con particolare attenzione all’area conosciuta come “Piazza delle Feste”. Un intervento atteso che ha trasformato questo spazio in un luogo moderno, accessibile e pienamente fruibile da tutti i cittadini”.