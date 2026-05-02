Camporosso, numerazione civica ferma da due anni: bocciata la mozione

“Il Sindaco ha le deleghe ma nulla si muove” - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso intervenendo duramente sulla mancata attuazione della revisione della numerazione civica sul territorio comunale, un procedimento avviato da oltre due anni e mai completato.

"A distanza di tre mesi da una precedente interpellanza, nella quale l’Amministrazione aveva dichiarato l’intenzione di riprendere i lavori, ad oggi non si registra alcun avanzamento" - dice il gruppo consiliare di minoranza, formato da Maurizio Morabito, Domenica Arsi e Marco Bertaina, che, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, ha presentato una mozione per sollecitare il completamento dell’aggiornamento della toponomastica e dei numeri civici - "La numerazione civica non è un dettaglio ma un servizio essenziale che incide sulla vita quotidiana dei cittadini: dalle consegne dei corrieri al recapito della posta, fino all’efficienza dei servizi pubblici".

Tra le criticità evidenziate: difficoltà nelle consegne, disservizi nella corrispondenza, problemi operativi per chi lavora sul territorio e situazioni di incertezza che si riflettono anche sui servizi di emergenza. "Un sistema di numerazione incompleto o disorganizzato può creare ritardi anche negli interventi di soccorso. È un aspetto che non può essere sottovalutato. Nonostante queste evidenze, la maggioranza ha votato contro la mozione. Nel corso del dibattito, il Sindaco ha richiamato responsabilità del passato. Tuttavia, si evidenzia come le deleghe in materia di lavori pubblici e urbanistica siano attualmente in capo allo stesso Sindaco, rendendo l’Amministrazione pienamente responsabile della gestione e del completamento dell’iter".

"Il tema non è il passato ma il presente: da due anni un procedimento avviato è fermo. Chi oggi ha le deleghe ha il dovere di portarlo a termine" - dice la minoranza - "Se si ritiene che in passato non sia stato fatto abbastanza, oggi c’è ancora più responsabilità nel dare risposte concrete. Invece si registra solo immobilismo. Il gruppo consiliare Sì Amo Camporosso continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi concreti, affinché venga garantito un servizio basilare per tutta la comunità".