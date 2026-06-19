Riva Ligure, approvato il rendiconto: un milione di euro di avanzo per sociale e opere pubbliche

Seduta interamente dedicata ai temi amministrativi quella andata in scena questa sera in Consiglio comunale a Riva Ligure, con al centro il rendiconto di gestione e una serie di pratiche legate ai servizi dell’ente.

Tra i passaggi più significativi, l’approvazione all’unanimità del rendiconto, che certifica la tenuta economica del Comune e mette a disposizione un avanzo di amministrazione di circa un milione di euro.

A illustrarne il valore è stato il sindaco Giorgio Giuffra: “Ringrazio gli uffici per aver portato a termine una pratica così importante per il Consiglio comunale. I revisori dei conti hanno dato il nulla osta riconoscendo la situazione sana del nostro Comune”.

Risorse che, nelle intenzioni dell’amministrazione, potranno essere utilizzate per rafforzare alcuni comparti strategici, a partire dal sociale, ma anche per sostenere interventi di miglioramento urbano. “Abbiamo un tesoretto che potrà essere utile per rimpinguare quegli uffici che possono averne più bisogno o ragionare su interventi di abbellimento pubblico”, ha spiegato il sindaco, facendo riferimento anche al completamento della passeggiata mare.

La seduta si era aperta con una variazione di bilancio necessaria per consentire il conguaglio degli stipendi dei dipendenti comunali, altro passaggio tecnico considerato prioritario.

Successivamente il Consiglio ha affrontato il capitolo delle convenzioni associate. In discussione il rinnovo della gestione con gli altri Comuni del comprensorio. “L’impegno è stato quello di mantenere almeno questi quattro Comuni”, ha spiegato Giuffra, confermando la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale.

Collegata a questo punto anche la pratica relativa all’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per il prossimo triennio, considerata fondamentale per garantire continuità e supporto agli studenti.

Spazio poi alla riorganizzazione del servizio di segreteria comunale. Il sindaco ha annunciato la possibilità di una nuova convenzione che potrebbe allargarsi ad altri due enti, con una presenza del 40% e un conseguente risparmio di spesa.

Infine, il Consiglio è intervenuto sul regolamento Tari, introducendo una dilazione nei tempi di pagamento della tassa, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il versamento per cittadini e famiglie.