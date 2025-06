Sanremo, piazza Eroi: arrivate le nuove travi per i solai, il cantiere entra nel vivo (Foto e video)

Dopo alcuni giorni di ripresa graduale, il cantiere di piazza Eroi Sanremesi entra finalmente in una fase operativa più concreta: questa mattina sono arrivate le nuove travi prefabbricate necessarie per il completamento dei solai, un passaggio fondamentale per far avanzare il progetto del parcheggio interrato nel cuore della città.

Le operazioni erano tornate in movimento da qualche giorno, con gli operai impegnati in preparazioni e sistemazioni preliminari. Ma l’arrivo delle travi segna un cambio di passo: si tratta infatti degli elementi strutturali indispensabili per proseguire con il montaggio dei solai – in particolare quelli relativi al piano -2 – e, successivamente, a quello superiore.

La fornitura era attesa da tempo, dopo che la fase di realizzazione aveva subito una lunga battuta d’arresto legata a una serie di fattori, tra cui la mancanza di materiale. Ora il cantiere può contare su quanto necessario per procedere, anche se i ritmi di avanzamento saranno da monitorare.

La situazione viene osservata con attenzione da residenti e commercianti della zona, che continuano a chiedere tempi certi e un’accelerazione sul completamento dei lavori, vista la centralità dell’area nel tessuto urbano sanremese. Con l’arrivo delle travi, si apre però una finestra di ottimismo: se tutto procederà senza nuovi intoppi, la fase di realizzazione dei solai potrà proseguire spedita, avvicinando la città a un ritorno alla piena fruibilità di piazza Eroi.