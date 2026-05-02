Numerazione civica ferma da due anni, l'Amministrazione comunale di Camporosso: "Rallentamento dovuto a carenza di personale"

"La posizione dell’Ente è già stata espressa con chiarezza in Consiglio comunale tre mesi fa e rappresenta un impegno pienamente inserito nel programma di mandato" - dice l 'Amministrazione comunale di Camporosso in merito a quanto sollevato dalla minoranza sulla toponomastica cittadina.

" Riproporre temi già affrontati non accelera il lavoro degli uffici, pur potendo rispondere a logiche di visibilità politica. Resta comunque ferma la priorità attribuita alla corretta numerazione civica, fondamentale per garantire l’efficacia dei soccorsi e dei servizi ai cittadini " - chiarisce l' Amministrazione Gibelli sottolineando che la mozione non è stata accolta per una ragione di concretezza - " Il rallentamento delle attività non è dovuto a mancanza di volontà politica ma esclusivamente a una temporanea carenza di personale presso l’Ufficio Servizi Demografici, già in via di risoluzione con l’imminente inserimento di una nuova unità dedicata".

L’Amministrazione ha scelto di "gestire internamente l’intero processo, per assicurare maggiore controllo e precisione, senza ricorrere a esternalizzazioni. Con il rafforzamento dell’organico, le attività riprenderanno a breve secondo un cronoprogramma già definito, con l’obiettivo di completare gli interventi entro 12-18 mesi. L’impegno è chiaro: fornire soluzioni strutturali e definitive a una questione che resta prioritaria, al di là delle polemiche".