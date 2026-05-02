Numerazione civica a Camporosso, Morabito: "Altro che priorità, lavori fermi da due anni"

"Riteniamo necessario riportare il dibattito su un piano di realtà" - sottolinea Morabito - "Parlare oggi di 'priorità' e di cronoprogrammi appare quantomeno contraddittorio, considerando che i lavori risultano di fatto fermi da circa due anni, senza che sia stato completato un intervento fondamentale per il territorio. La numerazione civica non è un dettaglio burocratico ma un elemento essenziale per garantire servizi efficienti ai cittadini: dalla consegna della posta fino, soprattutto, alla tempestività dei soccorsi".

"Attribuire i ritardi a una temporanea carenza di personale non può giustificare un blocco così prolungato. Quando un tema è davvero prioritario, si trovano soluzioni concrete e tempestive, non si accumulano anni di inattività" - mette in evidenza a nome del gruppo consiliare di minoranza SiAmo Camporosso - "La mozione presentata dalla minoranza non aveva alcuna finalità polemica, mirava semplicemente a sollecitare un’accelerazione immediata su un problema che incide quotidianamente sulla vita dei cittadini. Respingere quella proposta significa, nei fatti, prendere atto e accettare ulteriori ritardi, scaricandone le conseguenze sulla comunità. Il gruppo di minoranza continuerà a vigilare affinché alle parole seguano finalmente i fatti".