Autovelox e sicurezza stradale, Parodi replica a Ventimiglia Progressista

Il consigliere comunale Roberto Parodi interviene con un comunicato in risposta a Ventimiglia Progressista e difende con forza l’utilizzo degli autovelox.

"È veramente inaccettabile che si possa fare politica sulla sicurezza e sulla vita della gente", afferma Parodi, che ribadisce come "l’alta velocità sia la maggior causa di incidenti stradali mortali» e che «gli autovelox abbiano contribuito alla riduzione di questi".

Il consigliere entra poi nel merito dei ricorsi legali che hanno portato allo spegnimento di alcuni dispositivi: "Un cavillo legale trovato da bravi avvocati e che ha portato a ricorsi vinti non può giustificare il mettere le persone nella condizione di trovarsi morte sulla strada per l’elevata velocità che di fatto verrebbe liberalizzata con lo spegnimento degli autovelox".

Parodi richiama anche il tema della responsabilità politica e personale: "C’è prima una coscienza che ognuno di noi dovrebbe avere di ogni posizione politica. Non possiamo creare un far west stradale dove ognuno è libero di circolare alla velocità che vuole mettendo in pericolo la sua vita e quella altrui".

Infine la stoccata politica: «Questo genere di politica che parla alla pancia della gente la lascio tranquillamente a Ventimiglia Progressista e alla sua leader».