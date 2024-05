Teatro comunale di Ventimiglia, Nesci e Leuzzi: "L'impianto antincendio non è conforme"

"Il manutentore, a seguito della relazione sullo stato di conservazione degli impianti di antincendio, ha dichiarato che l'impianto antincendio all'interno del teatro comunale non è conforme alle normative e sarebbe da integrare. Interroghiamo, perciò, il sindaco e l'assessore competente per sapere se i lavori affidati lo scorso 14 novembre sono già stati effettuati e quali siano le tempistiche per far sì che l'impianto e il teatro comunale sia reso nuovamente conforme alle leggi vigenti. Inoltre, quali decisioni prenderà l'amministrazione comunale nel caso in cui il teatro comunale risulti non idoneo in tempo utile per i prossimi eventi previsti dal teatro comunale". Lo chiedono con un'interrogazione urgente, presentata nella seduta di ieri del consiglio comunale di Ventimiglia, i consiglieri comunali di minoranza Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

E' stata data risposta scritta. "Dalla risposta si evince che la ditta esecutrice dell'impianto antincendio ha rilasciato una dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte il 29 novembre" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Nella mia interrogazione si faceva riferimento a un evento per bambini che è stato tenuto all'interno del teatro comunale il 26 novembre, quindi, mi viene da dire che non c'era l'attestazione di conformità".

"L'assessore mi dice che ci sono aggiornamenti continui e che c'è un servizio di manutenzione ordinario e che non esiterà, ovviamente, se serve a fare interventi straordinari" - continua Nesci - "Meno male e grazie".