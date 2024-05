Domani a Sanremo l'ex ministro Alemanno per sostenere la candidatura a sindaco di Erica Martini

L'On. Gianni Alemanno (già ministro delle politiche agricole ed ex sindaco di Roma), fondatore e segretario nazionale del Movimento Indipendenza, sarà a Sanremo (IM) martedì 21 maggio 2024 per sostenere la candidatura alla carica di sindaco della Città dei Fiori di Erica Martini.

Il primo appuntamento si svolgerà alle ore 12 presso la Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi, 47 dove Gianni Alemanno ed Erica Martini incontreranno la stampa locale per una conferenza. L'incontro con i giornalisti sarà moderato da Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale di Indipendenza.

Alle ore 18 vi sarà un convegno pubblico dal titolo "L'Italia e l'Europa contro la guerra". All'evento parteciperanno Francesco Castagnino (coordinatore di Imperia e provincia) e Luciano Zarbano (Direzione Nazionale nonché Consigliere Comunale ad Imperia).

Il meeting sarà anche l'occasione per presentare sia i candidati della lista di Erica Martinisia il programma elettorale.

La giornata politica si concluderà alle ore 20 con una cena insieme a Gianni Alemanno e a Erica Martini al ristorante "Marinella" in Via G. Ruffini, 21. È obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 348.4925440 oppure 347.3423419