Sanremo, Claudia Lolli (Andiamo!): "una Consulta delle associazioni e del volontariato”

Claudia Lolli, promotrice del movimento civico di centrodestra Andiamo! a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando torna a parlare e lo fa auspicando un ritorno della Consulta delle associazioni e del volontariato.



“Le associazioni sono un’elemento importante della nostra comunità” - afferma l’ex vicesindaco Claudia Lolli, promotrice del movimento civico di centrodestra Andiamo!, che prosegue: "Riteniamo fondamentale che la nuova amministrazione si confronti con una Consulta delle Associazioni, organo previsto dallo Statuto Comunale, che coinvolga le realtà che operano in diversi settori. Grazie ad un dialogo costante si possono calendarizzare in modo efficace gli eventi organizzati dalle associazioni, in particolare, quelle manifestazioni che richiamano persone in città. La pianificazione condivisa, infatti, è un eIemento fondamentale per mantenere viva Sanremo tutto l’anno. Inoltre, come accaduto in passato, si possono organizzare e promuovere iniziative in sinergia tra le varie realtà, che consentano di raggiungere obiettivi più ambiziosi e di far crescere la nostra comunità. Andiamo! ringrazia tutte le persone che quotidianamente si impegnano nelle varie attività associative, dedicando tempo ed energia a favore del terzo settore”.