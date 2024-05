Sanremo: verso le elezioni, il programma del candidato a sindaco Roberto Danieli

In attesa di svelarlo ufficialmente al pubblico, ecco il programma elettorale del candidato sindaco per Sanremo Roberto Danieli con la lista civica Sanremo2024. Sono oltre 40 i punti inseriti nel programma e che saranno presentati nei prossimi giorni ai cittadini matuziani.

Nel lungo elenco si parte con il trasporto pubblico comunale gratis per gli under 18 e gli over 70. A proposito di bus, una delle idee di Danieli per la Sanremo che verrà è quella di inserire lo scuolabus per Bussana gratuitamente (sia andata che ritorno) per il mercato dei fiori di Valle Armea. Sempre per rimanere in tema scolastico, ecco la proposta per le mense, pagabili 3 euro massimi.

Per risolvere il problema dei rifiuti, Sanremo2024 propone bidoni seminterrati e uno spazzino di quartiere. A questo punto se ne aggiunge un altro, quello con un vigile di frazione a Coldirodi, Poggio e Bussana con mansioni di delega per anagrafe. Il programma prosegue con la proposta di rifacimento di strade e marciapiedi in corso degli Inglesi, oltre che nel borgo storico.

Non poteva mancare il tema parcheggi. Sanremo2024 ha inserito nel suo programma la volontà di crearne dei nuovi in piazza Colombo (ex Riviera trasporti) e in zona San Martino (sempre ex Riviera trasporti), oltre all’istituzione di spazi liberi dalle 7 alle 14 in piazza del mercato Annonario, incremento delle strisce bianche in città e abbonamento scontato per tutti i dipendenti. . Spazio anche al porto vecchio, mentre la volontà di Danieli è quella di apportare dei lavori di manutenzione presso l’ufficio di pronto intervento. Non solo lavori e progetti, Sanremo2024 mette nel mirino anche i temi della sanità e della sicurezza per una città “sociale, giovane e vivibile”. L’ospedale, nelle idee di Danieli, dovrà rimanere a Sanremo con tutti i reparti.

Andando in ordine cronologico ci si imbatte nei seguenti punti: area camper attrezzata a cura Amaie Spa, decoro e arredo urbano in reset totale straordinario e lavaggio strade senza rimozione, nuova delega alla programmazione economica della città come in Francia per approfondire il marketing e lo sviluppo commerciale e il potenziamento dell’offerta alberghiera, con agevolazioni per hotel a 4 e 5 stelle.

Il testo prosegue. Nei punti inseriti dalla lista civica troviamo: Rilancio dei congressi per costituzione di società ad hoc, indipendente e specializzata con eventuale joint ventur con società che stanno già sul mercato. Miglioramento della circolazione da ponente a levante tramite razionalizzazione della pista ciclabile, eliminazione dei doppi tratti e costituzione di varianti tramite analisi dei flussi e innesto di sensi unici, eventualmente anche alternati a mezzo semaforo.

Oltre alle idee della lista Sanremo2024, spiccano anche due progetti: la sistemazione del cimitero monumentale, che avrebbe un costo di 1,5 milioni di euro, e il ripristino dell’ufficio giardini, che ha un costo di 500mila euro l’anno. A proposito di cifre, Roberto Danieli punta sul non far pagare lo sport alle famiglie con l’isee inferiore ai 18mila euro.

Lo stesso Danieli punta alla creazione di accademie e università della musica e della terza età, oltre al piano commerciale cittadino per una economia di mercato sostenibile e quella della scuola forestale. Nel programma viene citato anche il rilancio della floricoltura attraverso iniziative di marketing e sviluppo di settori collaterali e la promozione turistica di sport ed eventi internazionali.

A proposito di sport, Sanremo2024 punta alla creazione di un grande torneo internazionale Atp 250 di tennis, dal costo di 1,6 milioni di euro, che sfrutterebbe le due strutture esistenti di Solaro e Foce. Stesso destino per il golf, con la creazione di un torneo internazionale e per quelli emergenti outdoor, oltre al potenziamento e recupero degli eventi sportivi di maggior tipo di rally mondiale anche in sinergia con altre regioni e il ripristino della Giraglia. Partecipazione del Comune alle spese delle società sportive con un numero superiore a 50 iscritti che svolgono attività agonistica. Per le società non agonistiche contributo una tantum.

Tra i vari obiettivi della lista civica c’è anche quello di acquisire una struttura, nel testo viene citato il The Mall, per istituire una università della musica e dell’arte e della formazione artistica, e di riqualificare l’ex Astoria per farlo diventare una scuola alberghiera aperta al pubblico con dormitorio per studenti provenienti da fuori regione.

Proprio l’istruzione e le scuole sono dei temi centrali per Sanremo2024. La lista di Roberto Danieli punta ad un accordo di programma tra Comune e istituzioni scolastiche per l’orientamento e la formazione permanente di orientamento scolastico e professionale tramite laboratori teatrali e musicali. Abilità mentali nello sport e caffè letterari per formazione e informazione.

Per i disabili introduzione del disability manager che coordina un gruppo di lavoro che si occupa di accessibilità in modo trasversale. Progetti di vita per le persone con disabilità, sostegno alle famiglie in accordo con Asl, Comune, istituzioni e provincia. Per quanto riguarda gli anziani, Sanremo2024 cita un centro di aggregazione (diverso dal centro diurno che è comunque sempre in una struttura assistenziale, ma andrebbe previsto anche quello per chi non è autosufficiente al 100%), con possibilità di giocare a carte, leggere ed altre attività. Poi laboratori artigianali fra artigiani anziani e giovani apprendisti; cineforum; teatro amatoriale; benessere, salute e prevenzione (educazione emotiva – rilassamento – bioenergetica); Adi rafforzamento e integrazione con la Asl per fondi speciali per persone in particolare stato di salute; convenzione con medici reperibili per le emergenze sanitarie per le persone over 70.

Per quanto riguarda gli animali, Roberto Danieli inserisce nel suo programma elettorale un cimitero e un asilo diurno comunale per cani; controllo sul benessere degli animali nei canili presenti in città e una clinica.

Il programma elettorale si conclude con il programma finanziario. Nel testo si legge il piano per portare a pareggio il bilancio, escludendo i proventi Rai e del Casinò, quantificabili in 10 milioni lordi (circa 7,5 netti): “Con 7 milioni e mezzo di avanzo in bilancio si possono accendere mutui fino a 100 milioni da investire in città”, si legge nel punto che anticipa la spending review (-3%). “Riduzione delle consulenze e degli sprechi per risparmiare il 3% sul bilancio, che ammonterebbe a circa 4,5 milioni di euro all’anno, cifra da allocare nei vari capitolati di accantonamento come cuscinetto di salvaguardia”.