Sanremo: Luca De Pasquale non farà ricorso al Consiglio di Stato, confermato il sorteggio per le schede

Non farà ricorso al Consiglio di Stato l’ormai ex candidato a sindaco di Sanremo, Luca De Pasquale, la cui lista è stata ricusata dalla commissione elettorale matuziana e che poi si è visto respingere il ricorso dal Tar di Genova.

L’ultimo appiglio per De Pasquale poteva essere quello del Consiglio di Stato ma, come da lui confermato al nostra giornale, ha deciso di non fare ricorso e, quindi, si confermano ad oggi i sei candidati alla poltrona di primo cittadino per Sanremo.

Sabato scorso, lo ricordiamo, si è svolto il sorteggio per l’inserimento sulle schede elettorali dei candidati e delle liste, che era ancora ‘sub judice’ per l’eventuale ricorso di De Pasquale, oggi rientrato. Verrà quindi confermata l’estrazione che vedrà la lista numero uno quella di Roberto Rizzo, sostenuto dal movimento 5 Stelle, seguito dal ‘Polo Civico’ di Roberto Danieli. Al terzo posto Fulvio Fellegara che avrà, nell’ordine, le liste Progetto Comune, Generazione Sanremo e Partito Democratico.

A seguire sulla scheda elettorale ci sarà il candidato Erica Martini con la lista indipendenza. Al quinto posto Alessandro Mager, al cui seguito sono state sorteggiate le liste: Anima, Forum, Idea e Sanremo al Centro. Infine ci sarà il candidato Gianni Rolando e le sue liste sono state così sorteggiate: Sanremo Domani, Udc, Forza Italia, Andiamo, Lega e Fratelli d’Italia.