Ventimiglia, gestione di parcheggi comunali a pagamento: mozione sulla tutela dei dipendenti votata all'unanimità (Foto)

Discussione accesa in consiglio comunale a Ventimiglia sulla risoluzione per inadempimento del contratto di connessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento.

Un consiglio comunale straordinario monotematico, richiesto dalla minoranza, incentrato sui parcheggi a pagamento della città al momento diventati a disco orario in mancanza di una nuova gestione. "Presentiamo una mozione sulla tutela dei livelli occupazionali da parte dei lavoratori con la quale chiediamo alla Giunta di impegnarsi affinché nessuno dei dipendenti perda il posto di lavoro" - consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Chiediamo un consiglio comunale straordinario perché il problema inizia da lontano. Tutto quello che il commercio cittadino ha perso in questi mesi non si recupera più. Vorremo capire il perché? Quella gara non era sostenibile, noi non eravamo contrari alla gara ma la volevamo diversa".

"La tutela dei dipendenti della ditta è uno dei punti della nostra discussione ma visto che no verrà votata chiediamo di inserire la mozione" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "E' una situazione che parte da lontano con l'inizio di una gara che era stata già molto contestata dalla minoranza precedente sotto diversi aspetti. Si riteneva che la gara bandita non desse sufficienti garanzie di affidabilità. Quello che è successo era preannunciato. Avevamo iniziato a sollevare questo problema con interrogazioni evidenziando che c'erano degli ammanchi che avrebbe provocato dei danni erariali. Perché si è arrivato a una risoluzione per inadempimento? Quali sono le intenzioni di Amministrazione per quello che si è perso e quello che si sta perdendo. L'amministrazione intende chiedere risarcimento? Come mai nessuno si è accorto delle perdite?".

"Chiediamo con quesiti come e perché si sono svolte in questo modo le cose" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Ne ho parlato tanto in passato. la preoccupazione insieme a queste richieste su come si è svolta tutta la questione è per i lavoratori. Mi auguro che possa essere un invito a pensare a tutto ciò che gira attorno a questo servizio, mi auguro che le risposte siano soddisfacenti".

"La minoranza aveva chiesto di continuare a fare la proroga del 2015. Il segretario comunale aveva assolutamente, e ancor prima di lei il precedente segretario comunale, imposto di fare la gara per l'aggiudicazione dei parcheggi" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Quello che riguarda la fattispecie odierna e per la quale ho fatto un'interrogazione: se è vero che l'odierna ditta per la quale è stato risolto il contratto perché era risultato inadempiente era già inadempimento durante il commissariato. Chiedo all'amministrazione per quale motivo nonostante l'adempimento sia stato necessario dare la risoluzione del contratto quanto si poteva nell'interesse della città per garantire il recupero del credito. Ci ritroviamo i parcheggi che non sono a pagamento e quindi non abbiamo entrate. Chiedo se c'è danno erariale".

"E' una presa d'atto di quello che purtroppo è capitato al comune di Ventimiglia" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Quando si fa una gara si va alla ricerca del meglio. C'è un danno erariale. C'è una scorrettezza imprenditoriale. Tutti quanti insieme si cercherà di recuperare le somme sospese e mi auguro non perdute".

"Il 9 giugno 2023, immediatamente dopo il mio insediamento, ho chiesto che venissero effettuate delle verifiche. Il 10 giugno 2023 si è attestato il ritardo del pagamento. A seguito a diffida la ditta ha proceduto al pagamento per l'anno 2022 e un acconto per quanto dovuto per l'anno 2023. Il primo luglio 2023 la società comunicava che il 4 luglio avrebbe effettuato un pagamento di 10mila euro e in seguito di 20mila. I pagamenti dichiarati venivano effettuati in più tranche" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "Il 19 luglio 2023 con una determina è stato incaricato un avvocato. Il 26 settembre è stato effettuato un pagamento e una polizza per 219.441 euro. Il primo ottobre 2023 si impegnava di versare la quota. Mandato una procedura di analisi di mercato per l'affidamento di gestione a pagamento dei parcheggi pubblici. Il 19 gennaio 2024 la società ha interrotto i pagamenti. Il 6 marzo 2024 è stato proposto al Rup l'esclusione della società Saca. Il 12 marzo è pervenuta la rinuncia della società Saca alla gestione dei parcheggi. Il 27 marzo è stata trasmessa alla società la risoluzione per inadempimento del contratto di connessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento. Si è proceduto allo spegnimento dei parcometri. Il debito della società Saca ad oggi ammonta 335.898,89 euro a cui vanno aggiunto 33mila per un totale di 362.361,06 euro. La richiesta di riscossione di polizza non può essere accolta. Santovito Antonio ha prodotto la predetta polizza il 3 ottobre 2022. E' in corso l'iter per riscossione via pec. Si è provveduto a organizzare il disco orario di due ore onde garantire un'adeguata turnazione di parcheggi nelle maggiori zone commerciale. 22mila euro a titolo di sanzioni. Comunico la mia vicinanza verso i dipendenti della Sacar. Vi è intenzione di avviare un tavolo di confronto per tutelarli. Abbiamo richiesto una clausola sociale che prevede la continuità lavorativa tra ditta uscente ed entrante. Il mio impegno politico è di farli continuare a lavorare a Ventimiglia con il loro consenso. Reati di peculato, indebita. La risoluzione della problematica è comunque vicina. Giovedì 2 maggio si terrà la seduta conclusiva per l'apertura delle opere. Questa gara prevede specifici requisiti in materia di solidità finanziaria e puntuali requisiti di capacità dirigenziali per evitare che errori di passato possano ripetersi. Dimostra una procedura efficace e di qualità. Sarebbe troppo facile limitarmi a dire 've l'avevo detto'. Era stato pronosticato. Si è trattato di una volontà al ripristino della legalità. Rivendico le denunce penali a dimostrazione del fatto che non siamo mai stati a guardare ma a porre rimedio".

Alla fine è stata votata all'unanimità una mozione sulla tutela dei lavoratori.