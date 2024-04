Parcheggio di interscambio e pista di elisoccorso: nuova convenzione tra Ventimiglia e Autostrada dei Fiori

"Oggi ho sottoscritto una convenzione tra il comune di Ventimiglia e Autostrada dei Fiori Spa che riguarda il piazzale autostradale della città di confine, il nuovo casello di Ventimiglia e le sue pertinenze" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Nei giorni scorsi mi sono attivato per cercare di calmierare alcuni problemi, che in ogni cantiere ci sono e ci saranno se si vuole godere delle innovazioni e di una viabilità migliore" - fa sapere il primo cittadino - "Ci sono dei lavori impattanti in corso anche di circolazione. Alcuni consiglieri me l'hanno segnalato. Ho così contattato Autostrade che ha cercato di eliminare, anche con Anas, un altro cantiere che insisteva sulla statale. Abbiamo cercato di risolvere questa situazione che comunque permane visto che ci sono ancora dei lavori da terminare".

"Sono riuscito, con molta soddisfazione, a sbloccare una situazione che da due anni, dall'aprile del 2022, era ferma" - sottolinea Di Muro - "Grazie all'ottima sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la stessa società Autostrade ho ripreso in mano una convenzione che prevede un contributo di ben 800mila euro per il comune di Ventimiglia. Un progetto definitivo che porta alla creazione e realizzazione di nuova viabilità, di iniziative in ambito stradale sulla sponda destra del Roya, ovvero tra l'area del casello autostradale, Peglia e il centro cittadino totalmente a carico della società Autostrade con l'avvallo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ci sarà anche un nuovo parcheggio di interscambio, la tombinatura del rio Peidaigo, che è sostanzialmente terminata, e la realizzazione di una pista di elisoccorso".

"Nel frattempo sto seguendo la nuova aggiudicazione, al nuovo concessionario, di tutto il tratto autostradale che prevede con dei passaggi, che vedremo nei prossimi mesi, anche lo sblocco di milioni di euro per le arginature in detta zona" - dice Di Muro.