Donato Di Ponziano (Andiamo!) “Urp digitale per aiutare i cittadini a confrontarsi con il Comune”

“Il nostro movimento civico si propone di essere vicino ai cittadini, di ascoltare i loro bisogni, ed andare incontro alle loro necessità”.

Lo ha detto Donato Di Ponziano, portavoce del movimento civico di centrodestra ‘Andiamo!’, che prosegue: “È per questo motivo che riteniamo importante istituire uno sportello presso l’URP (ufficio relazioni col pubblico del Comune), che supporti i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare mediante l’utilizzo di strumenti digitali. Infatti, la transizione digitale ha aiutato molti cittadini a ridurre i tempi di svolgimento delle pratiche burocratiche, ma ne ha messi in difficoltà altri, che non hanno dimestichezza, per età o propensione, con gli strumenti digitali. È giusto aiutarli ed accompagnarli nell’iter burocratico, ed insegnare loro ad affrontare le procedure digitali”.