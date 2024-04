Bando Funt, Ventimiglia vince un contributo di 70mila euro

"A fronte della partecipazione di questa Amministrazione a un bando nominato Funt, presso il Ministero del Turismo, ci è arrivata comunicazione di essere i vincitori di un contributo di 70mila euro" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Un risultato importante" - commenta il primo cittadino - "Un contributo che mi fa particolarmente piacere. Abbiamo preso un progetto di fattibilità al momento del nostro insediamento, l'abbiamo approvato nella prima Giunta comunale, se non ricordo male, che cubava 110mila euro. Aveva solo una parte di asfaltatura, noi abbiamo aggiunto l'asfaltatura per tutto il ponte Doria e l'abbattimento delle barriere architettoniche, in piazza Costituente, al Borgo, dove adesso c'è una rampa che permette di fare attraversare le persone disabili con la carrozzina ma anche semplicemente le mamme con il passeggino perché c'erano dei gradoni che impedivano l'accesso dal centro città verso il porto, Ventimiglia Alta e il quartiere di Marina San Giuseppe".

"Con l'aggiornamento dei prezzi dovuti a cause non imputabili a nessuna amministrazione comunale si era giunti a 140mila euro di spesa" - fa sapere Di Muro - "Avendo partecipato e vinto il contributo ne spendiamo 70mila di bilancio comunale".