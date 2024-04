Proiezione cinematografica a Ventimiglia, la minoranza: "E' intenzione dell'amministrazione attivare il servizio?"

"E' intenzione di questa amministrazione attivarsi per realizzare il servizio di proiezione cinematografica? Con quali tempistiche e attraverso quali strumenti amministrativi?" - chiedono, con un'interrogazione sulla previsione del servizio di proiezione cinematografica, i consiglieri comunali di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini e Vera Nesci nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Era stato affidato all'Ariston di Sanremo il servizio di proiezione cinematografica presso il teatro comunale di Ventimiglia e la durata della concessione era prevista in tre anni con scadenza il 23 gennaio del 2023" - sottolineano i consiglieri comunali di opposizione - "Considerato che la situazione di emergenza dovuta al Covid ha reso impossibile frequentare il teatro comunale, che, alla fine della predetta emergenza, è stato riaperto mentre il servizio di proiezione cinematografico non ha mai ripreso, ritenuto che una completa offerta culturale della città debba comprendere anche le proiezioni cinematografiche rivolte a una fascia di popolazione dai bambini agli anziani e che l'attività del servizio rappresenta un arricchimento anche per gli studenti che possono usufruirne nell'ambito della loro attività scolastica, interroghiamo, perciò, il sindaco e l'assessore competente per sapere se è intenzione di questa amministrazione attivarsi per realizzare il servizio di proiezione cinematografica".

La Giunta ha replicato con una risposta scritta. "Abbiamo avuto una risposta deludente" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Bastava dire: 'a noi del cinema non interessa un gran ché'. A parte il racconto di quello che è successo nel 2020, 2021 e 2022 non è stato fatto nulla e perciò non sono soddisfatta della risposta. C'è una proposta della cooperativa Nido del ragno ma non se ne sa più nulla. C'è un'iniziativa di questa amministrazione del 28 novembre 2023, due settimane dopo che io ho depositato questa interrogazione, dove chiede all'associazione Controtempo se per caso è interessata a proseguire un progetto ma poi non se ne sa più nulla. C'è un progetto, sempre dell'Amministrazione, del 25 marzo 2024 alla società Ariston, che ha risposto ad aprile che condivide. La volontà dell'amministrazione è di continuare le interlocuzioni con le società e associazioni interessate al servizio ma alla fine non è stato fatto nulla".

"Mi dispiace dover disquisire su una tematica che alla fine condividiamo sia nella forma che nei contenuti" - interviene l'assessore Serena Calcopietro - "La risposta è stata puramente tecnica. Si è voluta ricostruire tutta la cronistoria legata al cinema soprattutto perché si sono susseguite una serie di amministrazioni, anche un periodo di commissariamento e fatti straordinari come la pandemia. Sono già state poste alcune basi per riuscire poi a implementare questo servizio. Questa volontà è in controtendenza con quella che è la realtà dei fatti da più di vent'anni. A mio avviso, ad oggi, è impensabile dover pensare di aver risolto completamente, attraverso dei lavori di ripristino, un teatro che era in quelle condizioni. Le lettere di nuove manifestazioni di interesse sono state mandate a tutti. Controtempo mi hanno detto che non erano interessati per motivi personali. Non è stata una volontà il volerli escludere o escludere qualche tipo di associazione. Leggendo il disciplinare trovo che, nelle varie gestioni, ci siano una serie di gestioni di cui bisogna prendersi atto: gestione amministrativa-finanziaria, tecnico-operativo, manutenzione ordinaria e l'assistenza. Deve essere perciò un progetto voluto sotto mille aspetti. Il teatro comunale deve rinascere dal punto di vista cinematografico, dell'associazionismo, del punto ristoro e di una serie di iniziative che, insieme ai miei colleghi, stiamo cercando di sviluppare".