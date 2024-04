Ventimiglia, intervento in via della Pace: lavori assegnati

"Abbiamo consegnato i lavori pubblici, importanti e attesi dalla frazione Grimaldi Superiore, in via della Pace". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale.

Inizieranno, perciò, a breve i lavori nella strada di collegamento per Grimaldi Superiore, frazione della città di confine. "Abbiamo anche fatto un sopralluogo" - fa sapere il primo cittadino - "L'ufficio ha, per un totale 325.483,43 euro con un ribasso del 23,112 per cento, assegnato i lavori alla ditta Geo Tecna srl di Finale Ligure".

Un intervento reso possibile grazie a un contributo di Regione Liguria.