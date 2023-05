Vallecrosia, Veronica Russo: "Non ha perso Perri, ha perso la città" (Foto e video)

“Oggi non ha perso Fabio Perri ma ha perso la città perché le progettazioni che stiamo andando a creare sono dei disastri che questa amministrazione porterà avanti. Mi dispiace che il 50 per cento delle persone non si sia recato alle urne. Le persone ormai sono disilluse e annoiate dalla politica, probabilmente non si rivedono più in nessuno dei candidati sindaco oppure, in alcuni casi, sono stati invitati a non recarsi alle urne. È un risultato sicuramente netto, ma il clima di questa campagna elettorale è stato molto acceso. Un clima che si è riversato nei seggi elettorali. Erano anni che non si assisteva ad un clima del genere. Mi dispiace aver costatato personalmente, visto che per due giornate consecutive sono stata ai seggi per capire e comprendere quale era il clima e le volontà dell’elettorato, che vi erano persone che fermavano gli elettori e facevano campagna elettorale dentro ai seggi e oggi leggo dichiarazioni dell’attuale sindaco che parla di ‘mezzucci’ e menzogne. Probabilmente i 'mezzucci' sono stati usati da questa compagine elettorale. Mi auguro che i cittadini abbiano fatto una scelta democratica visto che purtroppo mi sono sentita dire ‘io non vado a votare perché sanno cosa voto’. Nessuno può sapere cosa un elettore vota. Se questi sono stati i metodi e i mezzi per vincere queste elezioni siamo contenti di averle perse“ - dice il consigliere regionale Veronica Russo commentando, duramente, il risultato delle elezioni amministrative di Vallecrosia, che hanno visto, alla fine, la riconferma del sindaco Armando Biasi.

“Non avrei commentato questa tornata elettorale se non fossi stata tirata in causa dalle dichiarazioni del sindaco Armando Biasi al termine dello spoglio elettorale, confermata la sua vittoria” - afferma Russo - “Sono stata tirata in causa perché ho sostenuto il candidato sindaco Fabio Perri e la sua Lista ‘Vallecrosia Perri Sindaco’. L’ho fatto con il cuore non solo da consigliere regionale e compagna di partito, anche se la lista era civica, ma soprattutto l’ho fatto come cittadina di Vallecrosia perché reputavo e reputo Fabio Perri il rinnovamento e un’alternativa a questa amministrazione”.

“La lista Cittadini in Comune non è vero che è civica. È una lista a marchio Cambiamo in quanto il sindaco Biasi è uno dei fondatori di Cambiamo. Non può perciò accusare le altre liste di avere un’impronta politica“ - sottolinea Russo - “Bisogna analizzare bene i numeri. Noi passiamo da un consigliere a tre in consiglio comunale. A livello di partito per noi comunque è stata una vittoria. Abbiamo, inoltre, aumentato anche il numero delle preferenze. A livello di partito non è sicuramente una sconfitta“.