Biasi riconfermato sindaco di Vallecrosia, Quesada: "Continueremo a fare le nostre battaglie in opposizione" (Foto e video)

“Siamo nati con una lista all’ultimo ma abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile e di rappresentare, in particolare, un’alternativa in questa città visto che avevamo un programma diverso” - dice Cristian Quesada, candidato sindaco di Vallecrosia, commentando il risultato delle elezioni amministrative che hanno, alla fine, riconfermato il sindaco uscente Armando Biasi.

“Siamo, a prescindere, contenti del risultato” - aggiunge Quesada - “Adesso Vallecrosia ha il nuovo sindaco ma noi continueremo nei prossimi anni in consiglio comunale, in opposizione, a rappresentare le istanze che in queste settimane e mesi abbiamo raccolto e a fare le nostre battaglie in maniera costruttiva”.