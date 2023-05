Biasi riconfermato sindaco di Vallecrosia, Perri: “I cittadini ci hanno tradito" (Foto e video)

“I cittadini ci hanno tradito, perciò, si possono tenere il sindaco che hanno riconfermato, si meritano questa realtà e le azioni fatte in questi cinque anni che hanno poi portato sdegno e arrabbiatura negli abitanti della città della famiglia. Noi abbiamo fatto un bellissimo percorso, potevamo essere un’alternativa e un progetto nuovo che i cittadini potevano mettere a confronto con quello fatto i questi ultimi cinque anni ma non l’hanno voluto. Prendiamo atto di quello che è stato e poi ci comporteremo di conseguenza”. Con queste parole Fabio Perri, candidato sindaco di Vallecrosia, commenta il risultato delle elezioni amministrative che hanno, alla fine, riconfermato il sindaco uscente Armando Biasi.

“Non sono diventato sindaco ma sono comunque contento del grande spirito di squadra e amicizia che c’è stata in questa campagna elettorale con tutta la mia squadra, i miei sostenitori e i miei amici che hanno fatto in modo di poter arrivare a questo risultato" - aggiunge Perri - "I numeri vanno letti, l’attuale sindaco si conferma con un +18 per cento, prendiamo perciò atto che i cittadini vogliono questo tipo di amministrazione. Abbiamo fatto un lavoro di contestazione in via Don Bosco ma alla fine abbiamo perso anche in quel seggio, probabilmente è cambiato qualcosa".

“Non molleremo. Andremo in minoranza, saremo pronti e disponibili e faremo il nostro percorso. Faremo una minoranza di natura diversa, visto che cinque anni di minoranza propositiva non è servita" - annuncia Perri - "Visto che mi hanno detto che sono polemico, sarò polemico con azioni anche diverse. Il confronto ce lo prenderemo, se non lo avremo, anche con carta e penna se è necessario facendo esposti".