Vallecrosia, Biasi festeggia la vittoria: "La città ha riconosciuto che questo gruppo era la proposta più concreta" (Foto e video)

“Siamo felicissimi perché è stata una vittoria dell’onestà, della programmazione e dei progetti. La città ha riconosciuto che questo gruppo insieme, che amministrerà ancora per cinque anni, era veramente la proposta più concreta. Noi continueremo a lavorare per il bene della città“ - commenta il riconfermato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi che, dopo aver sconfitto gli avversari Fabio Perri e Cristian Quesada, ha festeggiato il lieto risultato con la sua lista Cittadini in comune sul lungomare della città.

“Continueremo a lavorare sulle opere pubbliche, sull’identità della città ma soprattutto a creare un’associazione per formare nuove leve per parlare del bene della città“ - sottolinea Biasi.

“Due dei quattro assessori si dimetteranno dalla carica di consigliere per fare entrare i primi due non eletti. Questo vuol dire essere una squadra“ - annuncia Biasi - “La città ci ha fatto vincere come squadra e noi la ringraziamo di cuore“.