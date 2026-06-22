Rigenerazione urbana nell'entroterra imperiese: l'assessore Scajola incontra i sindaci di Dolcedo, Prelà e Vasia (Foto)

L'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha incontrato questa mattina gli amministratori dei Comuni di Dolcedo, Prelà e Vasia per un confronto dedicato ai progetti di sviluppo e riqualificazione dell'entroterra imperiese.

Nel corso degli incontri, svolti con i sindaci Giuseppe Rebuttato, Mattia Gandolfi e Mauro Casale, sono state approfondite le progettualità in corso e le prospettive di valorizzazione dei centri dell'entroterra attraverso gli strumenti della rigenerazione urbana.

"Il dialogo con sindaci e amministratori locali è fondamentale per costruire interventi efficaci e rispondere alle esigenze delle comunità – dichiara l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Qui in val Prino, dove siamo già intervenuti con il restyling della centrale piazza Doria di Dolcedo, ho potuto vedere da vicino progetti interessanti che riqualificherebbero realtà strategiche per questi borghi dando nuove possibilità a cittadini e turisti.

Regione Liguria continua a sostenere i piccoli Comuni, accompagnandoli nello sviluppo di opere capaci di migliorare i servizi, valorizzare il patrimonio esistente e rafforzare l'attrattività dei luoghi. I tre incontri odierni confermano la volontà condivisa di investire sull'entroterra, valorizzandone identità, qualità della vita e opportunità di crescita. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi di rigenerazione urbana in Liguria per un valore complessivo di 58 milioni di euro; in provincia di Imperia sono stati realizzati 90 interventi per 28,5 milioni di euro, numeri che testimoniano l'attenzione concreta della Regione verso i territori e la volontà di continuare a investire sulla qualità urbana e sul futuro delle nostre comunità".