Vallecrosia, ecco come sarà il consiglio comunale del Biasi 'Bis' (Foto)

E’ Cittadini in Comune, a sostegno di Armando Biasi, la lista più votata a Vallecrosia che ha ottenuto 1.661 voti (51,12%) durante le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La lista Vallecrosia Perri Sindaco, a sostegno di Fabio Perri, invece, ha conquistato 1.002 voti (30,84%), mentre la lista ‘X Vallecrosia Quesada Sindaco’, a sostegno di Cristian Quesada, ha ricevuto 586 voti (18,04%).

Su 6.137 elettori solo 3.387 (55,19%) hanno votato. 107 sono state le schede nulle, 31 le schede bianche e 0 le schede contestate. Nella lista 1, Vallecrosia Perri Sindaco, Mirko Valenti ha ottenuto 178 preferenze, Luciana Rondelli 119, Rocco Luccisano 100, Patrizia Stefani 92, Massimiliano Bassi 77, Alessio Gaggero 76, Alessia Parola 74, Annamaria Amalberti 73, Roberta Arnone 62, Vincenzo Esposito 52, Roberto Matà 46 e Valerio Colicchio 37. Nella lista 2 X Vallecrosia Quesada Sindaco, invece, Gabriele Chiappori ha conquistato 120 preferenze, Albana Scarinci 80, Marco Cianciaruso 73, Stefania Rossi 73, Claudio Famà 57, Giancarlo Barreca 53, Gianluca Collina 53, Flavio Aprosio 46, Emanuela Matà 39, Pierluca Allavena 25, Maria Luana Lentini detta Mary 22 e Anna Luccisano 14. Infine, nella lista 3 Cittadini in Comune Biasi Sindaco, che ha conquistato nuovamente la fiducia dei cittadini, Marilena Piardi ha ottenuto 280 preferenze, Valeria Cannazzaro 189, Patrizia Biancheri 179, Denis Perrone detto Biondo 149, Paolo Cuneo146, Giuseppe Ierace detto Pino 125, Sandrino Anastasio detto Caldana 123, Enrico Amalberti 112, Marco Calipa 108, Stefano Fullone 105, Antonino Fazzari detto Tony 92 e Sabina Ciancio 35.

A seguito dell’elezione diretta del sindaco sono già stati eletti alla carica di consiglieri comunali per la lista Cittadini in Comune Marilena Piardi, Valeria Cannazzaro, Patrizia Biancheri, Denis Perrone, Paolo Cuneo, Giuseppe Ierace, Sandrino Anastasio ed Enrico Amalberti. Per la lista Vallecrosia Perri Sindaco, invece, saranno consiglieri di minoranza Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli mentre sarà Cristian Quesada il consigliere comunale che rappresenterà la lista X Vallecrosia Quesada Sindaco.

Al momento non si sa ancora chi potranno essere gli assessori che formeranno la Giunta del sindaco Armando Biasi, che ha deciso di prendersi un momento di riflessione a riguardo. E’ possibile, ipotizzando, che Marilena Piardi, avendo ricevuto più voti, possa ricoprire nuovamente l'incarico di vicesindaco e assessore e i tre più votati possano essere gli altri assessori ma il riconfermato sindaco, ieri, ha dichiarato che “Due dei quattro assessori si dimetteranno dalla carica di consigliere per fare entrare i primi due non eletti", perciò tutto è ancora da decidere.