Amministrative, Marilena Piardi più votata a Vallecrosia: "Continuerò a lavorare con impegno e serietà" (Video)

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e che hanno riconosciuto nella mia persona una figura che ha impegnato tanto tempo in tutte le attività amministrative con dedizione. Soprattutto devo ringraziare la mia famiglia che mi ha permesso di avere tutto questo tempo e la squadra" - commenta Marilena Piardi, che, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ha ottenuto, con 280, il maggior numero di preferenze tra i candidati alla carica di consiglieri comunali di Vallecrosia di tutte le tre liste: Cittadini in Comune Biasi Sindaco, Vallecrosia Perri Sindaco e X Vallecrosia Cristian Quesada.

"Il mio ruolo di vicesindaco e di assessore mi ha dato anche la possibilità, rispetto agli altri miei compagni, di farmi conoscere forse di più. Ho avuto tante deleghe grazie alle quali ho avuto modo di incontrare tante persone" - afferma l’ex vicesindaco e assessore.

"Per me è un nuovo punto di ripartenza per continuare a lavorare con impegno e serietà come ho fatto fino ad ora" - svela Piardi - "Mi piacerebbe occuparmi di nuovo di sanità, cultura e del centro anziani".