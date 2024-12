Speciale Weekend: ecco i nostri migliori consigli su dove andare e cosa vedere in provincia di Imperia

Il primo atto della 16ª Africa Eco Race, l’unico rally raid al mondo che attraversa due Continenti e cinque diversi Paesi fra Europa e Africa, è pronto ad andare in scena con la conferenza di presentazione oggi alle 12 presso il paddock allestito in Piazzale Pennoni a Bordighera alla quale parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso, le città che hanno accettato la sfida di ospitare le verifiche di un rally di tale portata per la prima volta sul suolo italiano. Da ieri mattina, infatti, piloti e team hanno sfilato con moto, quad, SSV, auto moderne e storiche e camion, per i consueti controlli che precedono la partenza: oltre 150 piloti provenienti da tutto il mondo: dal lontano Giappone, dall’Australia e il Canada, dall’America e ancora dalla Norvegia, la Svezia, il Regno Unito, la Germania e l’Austria, l’Ungheria e la Repubblica Ceca, oltre che, ovviamente, dall’Italia. Subito dopo l’incontro i piloti raggiungeranno il palco di Montecarlo, da cui saluteranno il pubblico dalle 18 di questa sera, per partire alla volta del leggendario Lac Rose di Dakar per un totale di 5.903 km di cui 3.572 km di speciali cronometrate.

La leggenda di queste gare affonda le sue radici negli anni Settanta, quando un visionario geniale di nome Thierry Sabine decise di correre una gara che da Parigi scendeva fino a Dakar, in Senegal. A oltre quarant’anni di distanza la leggenda prosegue e dopo aver cambiato città e continenti il vero viaggio avventura mette piede per la prima volta in Italia e soprattutto in Liguria.



25 cantanti e 4 musicisti matuziani uniti per presentare ‘Sanremo sogni ed emozioni’, canzone candidata a diventare l'inno della città dei fiori composta dal musicista sanremese Ferdinando Mongelli, oggi alle 17 in piazza Colombo a Sanremo. Seguirà ‘Festival Story’ con le varie esibizioni dei cantanti sanremesi che canteranno le più belle canzoni del Festival di Sanremo accompagnate da interessanti aneddoti raccontati da Ernesto Taggiasco presidente dell'Associazione socio cuturale e ricreativa ‘La vena d'oro’. Lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà presentato da Agostino Orsino.

È tutto pronto al Teatro ‘Giancarlo Golzi’ del Palazzo del Parco di Bordighera per ospitare ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’, lo spettacolo che festeggerà il proprio decennale questa sera, sabato 28 dicembre, alle ore 21.00.

10 anni di successi in giro per l’Italia in piazze e teatri, nelle quali Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, ha cantato tutti i più grandi successi del cantautore più amato e discusso d’Italia. Sul palco con lui, uno spettacolo rodato con una band live, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari per far immergere gli spettatori nella grande carriera di Adriano Celentano.

Per festeggiare il decennale, lo spettacolo viene organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Bordighera a cui verrà devoluto l’incasso per l’acquisto di un defibrillatore. Gli ultimi biglietti disponibili sono prenotabili telefonicamente al 346 0876303.



Oltre questi due eventi musicali ce ne sono altri che ancora riecheggiano con le note delle melodie natalizie.



Il Coro di Andora, diretto dal maestro Massimiliano Viapiano presenterà questa sera ad Imperia, alle 20.30, presso il Teatro delle Opere Parrocchiali di Porto Maurizio un concerto a scopo benefico: una serie di canzoni a tema natalizio, inclusi alcuni brani di musica Gospel. L'occasione ha come scopo lo stare insieme per la solidarietà, oltre che per ascoltare della buona musica, diretta dal Maestro Viapiano (pianoforte) ed eseguita dal suo Coro con i solisti Annalisa Tareh Gerosa, Rossana La Corte, Camilla Setti, Pietro Piovanello, Keunsu Kim, Andrea Riva.

Questa sera alle 21, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia in Via Aprosio, l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia presenterà il suo concerto ‘Armonie di Fine Anno’, sotto la direzione del Maestro Franco Cocco. L’evento è ad ingresso gratuito e offre un programma capace di affascinare ogni tipo di pubblico. Il repertorio musicale spazierà tra generi diversi: dalle composizioni evocative di John Williams ai classici intramontabili di Stevie Wonder ed Elvis Presley, fino alle colonne sonore dei film più iconici, per un viaggio emozionante tra le melodie più amate. Ad arricchire la serata, le raffinate coreografie delle ballerine della scuola di danza White Rabbit Art Studio e le esibizioni dei giovani talenti del Laboratorio di Musica ‘Suoniamo Insieme’, che porteranno sul palco un connubio unico tra musica e arte.



Sempre questa sera alle 21.00, presso il Teatro Concordia di Diano Castello, andrà in scena lo spettacolo dal titolo ‘Nonsolopera - Il concerto delle feste’. Questo viaggio musicale dal programma vario e ricco di sorprese avrà musiche di grandi autori italiani come G.Rossini, G.Donizetti, G.Verdi e F.P.Tosti per poi abbracciare anche partiture più rare da ascoltare di autori spagnoli, argentini e americani. Protagonista della serata sarà il basso Nicholas Tagliatini, accompagnato dal maestro Alessandra Gelfini al pianoforte. L’ingresso è libero.

Nella splendida cornice della Chiesa di San Antonio Abate a Tovo Faraldi (frazione di Villa Faraldi) questa sera, alle ore 21, il Double Trust Choir si esibirà nel concerto ‘Christmas tour , Spiritual, gospel, swing & Co.’ L’ensemble propone un repertorio a cappella, che affonda le sue origini nella musica afroamericana, spaziando da brani gospel e spiritual della tradizione a brani swing e soul contemporanei. L'ingresso è libero.



Segnaliamo ancora un pomeriggio di musica e divertimento a cura dello showman Gianni Rossi in Piazza Saffi a Santo Stefano al mare e la 'Festa delle Lanterne’ a Dolceacqua con partenza da Piazza Mauro in collaborazione con Alessandro Bergallo e il suo gruppo di teatro, che accompagneranno i partecipanti tra le vie del paese immersi in una suggestiva atmosfera natalizia con tante sorprese. Tutti e due gli appuntamenti sono in programma oggi a partire dalle 17.

Per chi non avesse ancora visitato i presepi allestiti sul territorio provinciale segnaliamo in primis due percorsi organizzati dalle città di Imperia e Taggia.



Quest'anno ancora più presepi arricchiscono le strade e gli angoli di Imperia, trasformando la città in un vero e proprio viaggio tra tradizione e arte natalizia. Una guida alla Natività che conduce alla scoperta di angoli inaspettati di Imperia, esplorando non solo le sue bellezze, ma anche le tradizioni che la rendono speciale. Per conoscere luoghi e orari dove sono stati allestiti i presepi consultare la guida QUI e QUI.



Nel suggestivo borgo storico di Taggia, fino al 6 gennaio, i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Seguendo un apposito volantino su cui è riportato il percorso e le frecce segnaletiche, sarà possibile esplorare una serie di scenografie natalizie che celebrano la tradizione del Santo Natale. Tra i luoghi di particolare interesse, spicca l’ex convento dei Domenicani, dove le opere si fondono con la storia e la spiritualità del luogo, e la Basilica della Madonna Miracolosa, che ospiterà un presepe che vuole preparare al Giubileo dell'Anno 2025 - Pellegrini di Speranza (la mappa consultabile a questo link).



Per conoscere altri allestimenti presepiali sparsi in tutta la provincia consigliamo di consultare la nostra Agenda Manifestazioni dove troverete altri appuntamenti dedicati a queste festività.





