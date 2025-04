Ventimiglia, la Fiera di San Giuseppe anima il centro storico (Foto e video)

Mercatini, fattoria didattica con cavalli e pony, esposizioni, giochi, palestra all'aperto, il grande scivolo gonfiabile, intrattenimento e spettacoli itineranti. La Fiera di San Giuseppe anima il centro storico di Ventimiglia.

La manifestazione commerciale, culturale ed enogastronomica, nella giornata di ieri, ha attirato cittadini e turisti nella città alta che hanno potuto ascoltare la Banda Musicale Città di Ventimiglia, la formazione Pulin & the Little Mice, l’arpista Claudia Murachelli, il complesso musicale a cura di Marco Gallo, gli sbandieratori e musici del sestiere Ciassa, ammirare un'esposizione di opere ispirate all’artista Arcimboldo a cura della scuola dell’infanzia Regina Margherita, un'esposizione fotografica medievale di Arsì Elis e scoprire le chiese del centro storico aperte per l'occasione. Nel pomeriggio si è svolto, inoltre, anche un convengo dell'I.c Biancheri con il professor Cristian Bonacini. Alla manifestazione erano presenti pure il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Serena Calcopietro.

"Si è svolta la seconda edizione della storica Fiera di San Giuseppe, un evento tradizionale, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, che ha fatto vivere le piazze e i carugi del nostro splendido centro storico" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio il vicesindaco Marco Agosta, l’assessore Serena Calcopietro, gli uffici comunali, la polizia locale, la Protezione civile e tutte le associazioni per l’ottima organizzazione".

"Una giornata all’insegna di musica, giochi e tradizione ha attirato tante persone che hanno così visitato il nostro affascinante centro storico" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Un sentito ringraziamento va a tutte le persone e agli uffici coinvolti nella realizzazione e riuscita della manifestazione: l’ufficio Manifestazioni, l’ufficio Commercio, l’ufficio Igiene, la polizia locale, le maestranze comunali, la Protezione civile, gli steward e la Croce Verde Intemelia".

"Sono molto soddisfatta in qualità di assessore alle Manifestazioni di aver ospitato all'interno della biblioteca civica Aprosiana fondo antico il convegno del professor Bonacini sulle unità di misura in Liguria nel 1300" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Numerosi sono stati anche gli artisti locali che hanno esposto le loro opere d'arte e d'artigianato e la musica dal vivo. Hanno avuto successo pure la fattoria didattica in piazza Colletta, i gonfiabili e la palestra all'aperto in piazza delle Erbe".