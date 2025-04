'SanremoInFiore 2025' protagonista oggi su 'Linea Verde': un altro mega spot per Sanremo e tutta la riviera

In attesa di conoscere i dati di ascolto, domani, Sanremo e la riviera dei fiori sono stati protagonisti nella puntata di ‘Linea Verde’ su Rai Uno, dedicata al Corso Fiorito ed al ‘Festival dei Fiori’. Immagini stupende, condite da una giornata di sole che ha aiutato a far vedere le bellezze di Sanremo e delle altre località. Non sono mancate le clip dedicate alle diverse città della nostra provincia, tra Diano Marina e Ventimiglia, in un mega spot che vale milioni di euro ormai da anni.

E anche l’idea di trasmettere il tutto in differita risulta vincente, visto che si eliminano i rischi della diretta che, pur mantenendo il suo fascino, durante il corso fiorito, può creare problemi a tecnici e conduttori. Non sono mancati pure i momenti dedicati alla enogastronomia locale e, anche in questo caso, la promozione dei prodotti della riviera è stata massima.

Dopo il Festival e la Milano-Sanremo, la città dei fiori nuovamente protagonista in televisione per prepararsi ai ponti di primavera e alla prossima estate, pronta per accogliere i turisti che saranno affascinati dalle immagini di Rai Uno.

(Nella gallery le più belle immagini del corso fiorito)