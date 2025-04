Sanremo: teatro per beneficenza con 'Irresistibile Moliére' del Teatro Viaggiante di Castelleone al Casinò

Il grande Molière riproposto in uno spettacolo per beneficenza. Accade domani, lunedì, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo alle 16 e alle 21. Titolo della rappresentazione: 'Irresistibile Moliére'. Il Teatro Viaggiante di Castelleone (Cremona) metterà in scena una commedia a dir poco esilarante.

"Torniamo - afferma Stefano Micheletti, il capocomico e regista - molto volentieri a Sanremo. Rappresenteremo una farsa davvero interessante e divertente. Abbiamo recuperato un ritmato che ci permette anche qualche rima". Protagonista Sganarello, che ricorda un po' Arlecchino. Pasticcione e anche imbroglione. Si troverà nei panni di un sapiente medico. Riuscirà ad entrare nelle grazie del ricco Pantalone al quale sbolognerà rimedi portentosi. Obiettivo finale è, però, favorire il matrimonio fra la figlia di Pantalone e Alfiere, un suo protetto squattrinato.

L'organizzazione è di 'ViviTeatro'. Gran parte dell'incasso sarà destinato all'associazione 'La caramella buona - Contro l'abuso sui minori' di cui è presidente onorario e direttore scientifico la nota criminologa, e volto televisivo, di Finale Ligure, Roberta Bruzzone.

Con Micheletti anche Francesca Maggi, Alessandro Peli, Alessandro Balducci e altri attori di ottimo livello.

Stefano Micheletti ha debuttato nel 1994 interpretando i ruoli di pièces i autori quali: Goldoni, Molière, Shakespeare, Lorca, Poe, Feydeau, Labiche, Mariveaux, Pirandello, Guareschi, Merini. Fino ad oggi si è esibito in circa tremila spettacoli. Nel 2003 è diventato direttore artistico della compagnia “Teatro Viaggiante”. I testi che la compagnia rappresenta sono coerenti alle tematiche e alle indicazioni che gli autori esprimono e le ambientazioni scenografiche tengono conto fedelmente del luogo e del tempo in cui si svolge la vicenda. La scelta dell’adattamento classico, recitato con ritmi contemporanei, incalzanti e vibranti, permette più facilmente il confronto e l’approfondimento fra lo studio dell’autore e la messa in scena del testo, offrendo spettacoli apprezzati e di buon livello artistico. La compagnia è formata da attori professionisti diplomati presso le più note accademie d’arte drammatica d’Italia.

Informazioni e prenotazioni 019 8891907.