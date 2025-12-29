Teatro e musica a Bordighera, applausi per i cinque artisti del gruppo Reading & Drama di Ventimiglia (Foto)

Teatro e musica a Bordighera. Ieri sera cinque artisti del gruppo Reading & Drama di Ventimiglia si sono esibiti al Velvet dato vita a un apericena teatrale musicale diretto da Lilia De Apollonia.

Sono stati proposti testi e personaggi di Stefano Benni, Anton Cechov e alcune delle "donne" di Franca Valeri, il tutto alternato da canzoni a tema.

Sono saliti sul palco Roberto Borsi, come cantante e attore, Ersilia Ferrante, Paola Giolli e Giampietro Lorenzato, oltre a Lilia De Apollonia. "Un insolito approccio al di fuori delle classiche sale in un ambiente trend che il pubblico ha molto apprezzato" - dicono gli organizzatori - "Lilia ha fondato il circolo nella biblioteca Aprosiana e, in questa serata, ha riscosso molti applausi con i suoi quattro amici artisti".