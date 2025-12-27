Fratelli d’Italia in Regione Liguria, il bilancio di un anno di amministrazione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Rocco Invernizzi, fa il bilancio di un anno di amministrazione regionale.

"Noi di Fratelli d’Italia Liguria abbiamo portato avanti un lavoro coerente con gli ideali e l’azione riformatrice del governo nazionale, traducendo quei principi in azione amministrativa concreta sul territorio" - dice - "Il nostro è un gruppo eterogeneo per competenze e ruoli, ma straordinariamente compatto negli obiettivi: consiglieri e assessori impegnati in ambiti diversi della macchina regionale, che mettono quotidianamente al servizio dei cittadini esperienza, serietà e senso delle istituzioni".

"Come capogruppo in Regione Liguria, mi sento particolarmente fortunato nel poter contare su una squadra di grande valore, a partire da Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale, Lilli Lauro, vice capogruppo, Veronica Russo e Gianmarco Medusei: tutti al secondo mandato, tutti con un bagaglio importante di esperienza che rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro lavoro quotidiano" - sottolinea - "Accanto a loro operano assessori di assoluto livello: Simona Ferro, vero punto di riferimento dell’amministrazione regionale, che gestisce con competenza e concretezza un numero straordinario di deleghe; Luca Lombardi, con deleghe strategiche come Turismo, Marketing territoriale, Agenzia 'In Liguria' e Ciclo delle acque, centrali per lo sviluppo del nostro territorio e naturalmente Massimo Nicolò, assessore alla Sanità, chiamato a guidare uno dei comparti più delicati e determinanti per la qualità della vita dei liguri".

"Competenza, esperienza, visione e spirito di squadra sono i pilastri che tengono insieme questo gruppo" - mette in risalto - "A questo lavoro si affianca un valore politico fondamentale: il coordinamento esercitato dal nostro coordinatore regionale, l’onorevole Matteo Rosso, figura centrale di raccordo con il livello nazionale, insieme ai parlamentari liguri – il senatore Gianni Berrino e l’onorevole Maria Grazia Frijia – che rappresentano un vero asse di collegamento con il Governo centrale, rafforzando l’efficacia della nostra azione amministrativa e istituzionale. Siamo stati eletti il 30 ottobre 2023 e, in poco più di un anno, abbiamo prodotto un lavoro legislativo intenso all’interno del Consiglio regionale. I numeri parlano chiaro: 9 proposte di legge, 14 ordini del giorno, 32 interrogazioni a risposta immediata e 2 mozioni. Un’attività concreta che testimonia l’impegno quotidiano del nostro gruppo al servizio dei cittadini liguri".

"Oggi la Liguria è chiamata ad affrontare sfide ancora più decisive. La prima è certamente la riforma della sanità, perfettamente allineata a quella nazionale. Una riforma che punta a migliorare in maniera strutturale la qualità delle cure, la presa in carico dei pazienti e l’assistenza territoriale, attraverso strumenti innovativi e luoghi di prossimità capaci di avvicinare la sanità ai cittadini, garantendo prevenzione, integrazione socio-sanitaria e servizi continui" - afferma - "Non si tratta solo di un cambiamento amministrativo, ma di una riforma che incide direttamente sulla qualità della vita delle persone, sull’accessibilità alle cure e sulla dignità dei più fragili. Il gruppo di Fratelli d’Italia ha contribuito in modo determinante all’approvazione del provvedimento, presentando emendamenti migliorativi e qualificanti".

"Allo stesso tempo, prima della fine dell’anno, siamo stati chiamati ad approvare il Bilancio regionale. Anche in questo caso il nostro gruppo ha lavorato con un obiettivo chiaro: mantenere i conti pubblici solidi e, allo stesso tempo, continuare a ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese, favorendo crescita e sviluppo economico" - dice - "Un ulteriore passo storico, contenuto nella legge di bilancio, è rappresentato dall’autonomia differenziata. Il mese scorso il ministro competente ha firmato un’intesa con il presidente Bucci che segna un avanzamento decisivo verso un modello più efficiente, responsabile e vicino ai territori. Un’autonomia che coinvolge sanità, infrastrutture, trasporti, istruzione, ambiente, sviluppo economico, cultura e welfare: leve fondamentali per costruire amministrazioni più veloci ed efficaci. 'Non governiamo per il consenso di oggi, ma per il futuro di questa Regione'. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo, con serietà, coraggio e determinazione. Perché Fratelli d’Italia in Regione non è soltanto un partito: è una comunità che lavora ogni giorno per restituire alla Liguria la forza, la dignità e l’orgoglio che merita".

"In questo percorso si inseriscono anche le prossime scelte politiche e amministrative, a partire dal rimpasto di giunta, nel quale Fratelli d’Italia sarà protagonista, continuando a garantire competenza e responsabilità nei ruoli di governo" - dichiara - "Un passaggio che sarà al centro anche dell’incontro previsto questo pomeriggio con il coordinatore regionale Matteo Rosso, momento di confronto e di ulteriore rafforzamento del lavoro di squadra tra livello regionale e nazionale. L’impegno del nostro gruppo non si esaurisce qui: anche nel prossimo anno continueremo a lavorare con la stessa intensità, la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità, per dare risposte concrete ai liguri e costruire una Regione sempre più forte, moderna ed efficiente".