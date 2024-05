L'Unione italiana ciechi e ipovedenti imperiese ringrazia il Lions Club Sanremo Host per il service dei bastoni elettronici

Giovedì scorso, in un clima conviviale e al termine di una raffinata cena, si è svolta nel prestigioso Circolo Golf degli ulivi di Sanremo la consegna dei bastoni bianchi elettronici BEL a sei soci dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia concretizzando il service del Lions Club Sanremo Host iniziato con la serata benefica eseguita il 20 gennaio scorso dal titolo "Sanremo incontra la Valtellina".

Il Presidente UICI provinciale Fabrizio D'Alessandro, nel ringraziare anche a nome dei sei beneficiari il Presidente Guido De Angeli, il Direttivo e l'intero Lions Club Sanremo Host, spiega che per utilizzare al meglio questo tipo di dispositivo ci vuole molta pratica per acquisire una buona dimestichezza, ma pur essendo trascorsa solo una settimana già si possono apprezzare i notevoli benefici che gli utenti hanno col BEL (bastone elettronico Lions) nella propria mobilità.

Il BEL, noto anche come UltraCane, è l'unico Bastone Elettronico per le persone con difficoltà visive con doppio sensore ad ultrasuoni ed è la risposta attualmente più avanzata ai problemi di deambulazione dei non vedenti e degli ipovedenti.

Costituita da un bastone bianco pieghevole convenzionale, UltraCane è fornita di un dispositivo assolutamente rivoluzionario: l’impugnatura della canna è infatti una maniglia speciale in grado di emettere un fascio di ultrasuoni capaci di rilevare oggetti ed ostacoli nell’ambiente circostante.

Questo sistema ‘radar’, simile al comportamento dei pipistrelli, è contenuto nella maniglia che presenta sulla superficie superiore della sua impugnatura due bottoni di feedback gialli e due sensori ad ultrasuoni direzionati avanti e verso l’alto.

I doppi sensori radar del Bastone Elettronico UltraCane permettono di rilevare non solo gli ostacoli ai piedi, ma anche sopra la cintura evitando così di urtare oggetti all’altezza delle spalle e della testa.

Il sensore anteriore rileva ostacoli da 2 metri fino a 4 metri di distanza, mentre il sensore in altezza è fisso a circa 1,6 metri.

BEL Bastone Elettronico Lions è un progetto del Lions Club Verona Cangrande avviato nel 2010 quando un’istruttrice francese ha diretto il primo corso in Italia insegnando a due non vedenti (uno a Verona e uno a Trento) l’uso del bastone elettronico BEL e formando contemporaneamente anche due istruttrici di mobilità italiane.

Dal 2011 è iniziata la divulgazione di questo ausilio, prima al Nord Italia per poi estendere le dimostrazioni su tutto il territorio nazionale e in Liguria, commenta positivamente D'Alessandro, noi siamo tra i pochi fortunati destinatari a godere di questa moderna tecnologia!