Serata benefica del Lions Club Sanremo Host 'Sanremo incontra la Valtellina' (foto)

Il Lions Club Sanremo Host, su iniziativa del segretario del Club, Francesco Surace, supportato dal Presidente Guido De Angeli e dal Consiglio Direttivo, hanno organizzato sabato 20 gennaio al Circolo Golf degli Ulivi, una cena benefica in collaborazione il Lions Club Tellino di Teglio in Provincia di Sondrio, dal tema: “Sanremo incontra la Valtellina”. Una serata speciale finalizzata a raccogliere dei fondi, per l’acquisto di alcuni “Bastoni Elettronici Lions - con doppio sensore radar” da destinare a persone della nostra comunità non vedenti, permettendogli di muoversi in autonomia e sicurezza, migliorando la qualità di vita e inserimento sociale. Ospite e relatore d’eccezione la giornalista del TG2 Daniela Cuzzolin Oberosler, socia del Lions del Club Bormio, che ha dato la sua disponibilità a scopo benefico, presentando l’antica storia dei “Pizzoccheri”, il tipico piatto della Valtellina, conosciuto in tutto il Mondo.

La splendida relazione della giornalista Daniela Cuzzolin, supportata da alcuni video, non ha solo stimolato l’attenzione e il desiderio di assaggiare i famosi “Pizzoccheri” a tutte le persone presenti alla cena benefica, ma ha anche contribuito a far conoscere la famosa “Accademia del Pizzocchero di Teglio”, nata il 2 agosto 2002. Tra gli scopi dell’Accademia è la salvaguardia della ricetta originale e la divulgazione della storia del “Pizzocchero”. Secondo le ricerche storiche nel 1192, l’Imperatore Enrico IV impose alla città di Teglio l’obbedienza a Como. Una costrizione che vide molti tumulti tra i Guelfi e i Ghibellini, che oltre alle scaramucce, le famiglie potenti iniziarono nelle occasioni speciali a degustare i famosi “pizzoccheri”. Il merito va alla cuoca “Meluzza” che nel XIV secolo aggiunse alle lasagne e maccheroni con l’aglio, all’impasto fatto con grano saraceno e cereali (miglio, orzo e avena), il burro e le verdure, dando vita alla ricetta famosa a livello Internazionale. Patria assoluta dei Pizzoccheri e l’Alta Valtellina e precisamente Teglio. Gli amici del Lions Club Tellino di Teglio, Luciano Andreoli con la moglie Maria e Ruttico Alfio con la moglie Lella, hanno avuto per una serata a loro disposizione le cucine del Circolo Golf di Sanremo. Gli Chef Valtellinesi di Teglio hanno confermato, con la loro bravura, che Teglio è la patria riconosciuta dei “Pizzoccher”, e che i Tellini sono i custodi di questa antica, semplice e gustosa pietanza.

Grande soddisfazione del Presidente del Lions Club Sanremo Host Guido De Angeli, che ha così commentato: «La serata "Sanremo incontra la Valtellina" ha avuto un grande successo coinvolgendo 120 persone e molti club service Liguri e Lombardi, tutti accomunati dal piacere della buona tavola con il desiderio di contribuire ad un service particolarmente sentito. I bastoni elettronici sono la nuova frontiera degli ausili per non vedenti e permettono di aumentare l'autonomia della persona. La vista è una delle 5 cause umanitarie globali del Lions International e mi ha convinto il fatto che con una cifra abbordabile si possono aiutare più persone. Grazie alla generosità dei partecipanti sarà possibile acquistare 6 bastoni che saranno consegnati ai beneficiari, individuati dalla sezione provinciale di Imperia dell'Associazione nazionale ciechi, il prossimo 9 Maggio».

Alla serata benefica, coordinata dal Lions Francesco Surace, hanno partecipato oltre cento persone, non solo per conoscere la storia dei “Pizzoccheri” ma soprattutto per aderire al service benefico per l’acquisto dei “Bastoni Elettronici Lions”. Presenti alla serata il primo Vicegovernatore Vincenzo Benza, il Presidente di Zona Aurelio Negro, il responsabile BEL (Bastone Elettronico Lions) Pasquale Cammino (socio del Lions Club Monza Parco del Distretto 108 Ib1), Marina Rulfi (Presidente Lions Club Arma e Taggia), Senia Seno (Presidente Lions Club Ventimiglia), il Vice Sindaco Costanza Pireri, L’assessore alla Cultura Silvana Ormea. Hanno onorato con la loro presenza il dott. Alberti Francesco (Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Imperia), Dott.ssa Maria Claudia Torlasco (AD Mastelli e Past Presidente Nazionale AIDDA e Presidente Incoming Inner WHEEL Sanremo), la sig.ra Elena Muraco (Presidente del Serra Club Sanremo 377), Dott. Spartaco Fragomeni (Vice Presidente Rotary Club Sanremo Hanbury) Sergio Viglietti (Presidente Incoming Rotary Club Sanremo Hanbury), Gabriella Midali Viglietti (Vice Presidente Inner WHEEL Club Sanremo).

Roberto Pecchinino