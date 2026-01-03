Ventimiglia, La Befana FIDAS 5 Gennaio 2026: una serata di solidarietà, festa e gratitudine

La FIDAS invita tutta la cittadinanza a una serata speciale dedicata alla sensibilizzazione sul dono del sangue, un gesto semplice ma fondamentale che può davvero salvare la vita di qualcuno. Donare è un atto di grande solidarietà che tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo compiere.

Durante la serata verranno estratti numerosi premi riservati a tutti coloro che hanno donato sangue o plasma nel corso del 2025, un anno importante che ha visto l’avvicinarsi di tantissimi nuovi donatori, molti dei quali alla loro prima donazione.

I premi non vogliono rappresentare il valore di una donazione – che è inestimabile – ma sono un segno di riconoscenza per un gesto altruistico, gratuito e costante che ogni donatore compie con grande responsabilità. Questa iniziativa vuole anche far conoscere alla comunità che, ancora oggi, esistono tanti “eroi silenziosi” che credono in un mondo migliore fatto di altruismo e solidarietà.

Programma della serata – 5 Gennaio 2026:

A partire dalle ore 18.00 ci saranno spettacoli per bambini a tema Befana con animazione e doni per tutti e il Gruppo Alpini di Imperia che con la loro presenza dà un lustro in più alla manifestazione- grazie alla forte volontà e allo spirito di resistenza che hanno sempre dimostrato- ed in collaborazione con FIDAS, offrirà un’ottima cioccolata calda e vin brulé.

A seguire estrazione dei premi, tra cui:

- Crociere da 8 e 6 giorni

- Biciclette elettriche

- Televisori

- Weekend con SPA

- Cene per due persone nei migliori ristoranti della provincia

- Buoni spesa, buoni benzina

- Premi di consolazione e piccoli omaggi per tutti

La serata proseguirà con musica per tutti a cura di Disco Inferno e Mas Movida fino a tarda sera.

Ricca apericena offerta da FIDAS! Perché donare è bello, fa sentire grandi e… fa anche divertire!

Non mancare: vieni a festeggiare con noi il 5 gennaio dalle ore 18 in poi.

✨ La Befana FIDAS ti aspetta! ✨

La FIDAS ci tiene a porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di numerose realtà del territorio.

Desidera inoltre esprimere la propria gratitudine all’Amministrazione Comunale, al Sindaco di Imperia, alla GO Imperia per la totale disponibilità dimostrata, all’organizzazione MAS Movida e a Sama Flor che, con professionalità e attenzione ai dettagli, ha contribuito a rendere l’evento impeccabile.

Un ringraziamento speciale e profondo va a tutti i donatori di sangue della provincia di Imperia, veri protagonisti e autentici eroi silenziosi.

A loro va il grazie più grande: FIDAS li ringrazia di cuore, a nome di tutte le persone che hanno potuto ricevere una speranza di vita grazie al loro gesto di solidarietà.