Momento conviviale e tombola, Dolceacqua organizza il pranzo solidale di comunità

Pranzo solidale di comunità a Dolceacqua. Il ricavato sarà, infatti, devoluto alla Fondazione Mons. Bartolomeo a Padre G. Mauro. Il momento conviviale verrà organizzato domenica 4 gennaio alle 12.30 presso la mensa scolastica del borgo dei Doria.

Seguirà una tombola i cui premi saranno messi in palio dalle attività commerciali di Dolceacqua.

"Visto lo spazio disponibile e i posti limitati è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta presso il Comune o direttamente agli amministratori entro il 2 gennaio" - fanno sapere gli organizzatori - "Il pranzo costerà 15 euro a persona".