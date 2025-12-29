Sanremo: incontro in Comune con i volontari civici del progetto “Giardini bene comune”

Incontro in Comune a Sanremo con i volontari civici coinvolti nel progetto “Giardini bene comune”. Ad accogliere i due volontari, Emanuela Dolmetta e Athmane Kaddouri, sono stati l’assessore Ester Mosato, la dirigente Linda Peruggi e Laura di Aichelburg del Servizio Ambiente e Verde.

L’occasione è stata quella di tracciare un bilancio del lavoro svolto dallo scorso luglio ad oggi, con uno sguardo rivolto verso il futuro, vista la volontà reciproca di proseguire questa l’attività.

“Abbiamo voluto ringraziare i nostri due volontari civici per l’importante lavoro che svolgono sul territorio, in particolare nei parchi, negli spazi con i giochi per bambini e nelle aree cani – ha dichiarato l’assessore Ester Moscato – Un presidio costante che permette un attento monitoraggio, grazie al quale riusciamo ad accelerare i tempi di intervento in caso di problematiche inerenti la pulizia o la manutenzione. Inoltre, non meno importante, è l’attività di incontro con i cittadini, soprattutto anziani, ai quali forniscono informazioni e dai quali raccolgono segnalazioni, ponendosi come unione tra loro e l’amministrazione comunale”.