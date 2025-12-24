Il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco in visita ai piccoli pazienti dell’ospedale di Imperia (foto)

Momenti di festa e grande emozione nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Imperia, dove il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco ha fatto visita ai bambini ricoverati, portando doni e un po’ di magia natalizia. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione “Il Cuore di Martina”, da anni impegnata nel sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. A rendere l’atmosfera ancora più speciale c’era anche Zoe, la golden retriever di 10 anni dell’unità cinofila del Comando di Imperia, sempre molto amata dai bambini.

Un gesto semplice ma prezioso, che ha regalato sorrisi e leggerezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie, confermando ancora una volta la vicinanza e la sensibilità dei Vigili del Fuoco verso la comunità.