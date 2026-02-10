Imperia: iniziato ieri mattina il processo per l’aggressione al barista di Bordighera, scelto il rito abbreviato

Si è aperto ufficialmente ieri mattina, davanti al tribunale di Imperia, il procedimento penale noto come processo Oliva-Postu, una vicenda di cronaca che ha profondamente colpito il ponente ligure.

L’episodio risale alla notte di San Silvestro 2024, quando Andrea Oliva, proprietario del bar Night & Day di Bordighera, venne colpito con tre violenti pugni al volto da un cliente del locale. L’aggressore, Caesar Postu, cittadino moldavo residente a Bordighera, è attualmente a piede libero. Secondo una prima valutazione del giudice, il gesto sarebbe stato una reazione a una provocazione, interpretazione che la difesa di Oliva ha però contestato con decisione sin dalle fasi iniziali dell’inchiesta.

Le condizioni della vittima restano serie: Oliva è ancora ricoverato in ospedale, ha ripreso a parlare, ma le lesioni riportate sono gravi e lasciano aperti interrogativi sul suo pieno recupero. Il procedimento, che si svolgerà sulla base degli atti già acquisiti, analizzerà testimonianze, immagini della videosorveglianza e perizie tecniche. Un passaggio giudiziario cruciale per un caso diventato simbolo della violenza urbana, mentre Bordighera e l’intero territorio attendono chiarezza sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità penali.

Nei giorni scorsi, l'avvocato Marco Bosio si è costituto parte civile per il padre di Oliva, sia nella sua veste di genitore che in quella di amministratore di sostegno del figlio, per la mamma e la sorella Tania. Confermato il rito abbreviato, come richiesto una settimana fa dall'avvocato dell'imputato, Massimiliano Orrù.