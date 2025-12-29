Grande successo per “Serviamo a tavola”: il Lions Club Sanremo Host porta calore e solidarietà alla Parrocchia della Mercede

Si è svolto sabato scorso, alle ore 12.00, presso la Parrocchia della Mercede, il service “Serviamo a tavola” promosso dal Lions Club Sanremo Host, un appuntamento che anche quest’anno ha saputo distinguersi per partecipazione, spirito di comunità e profonda solidarietà.

Frati, volontari e soci del club hanno lavorato fianco a fianco per offrire un pranzo caldo a oltre 130 persone in difficoltà, trasformando un semplice gesto in un momento di autentica vicinanza umana. A ciascun partecipante è stato inoltre donato un pacchetto di datteri, simbolo di condivisione e attenzione in un periodo dell’anno particolarmente significativo.

L’iniziativa ha rappresentato una concreta espressione del motto lionistico “We Serve”, che da sempre guida l’azione del club e ne definisce l’impegno verso la comunità. Il clima di collaborazione e dedizione è stato evidente fin dalle prime ore della mattinata, grazie al contributo di soci e volontari che hanno reso possibile un servizio impeccabile e sentito.

Tra i partecipanti, un ruolo speciale è stato riconosciuto ai soci Silvana Fassio, Maria Giovanna Manfredi e Fabrizio Ragazzi, figure costantemente presenti nelle attività del club e punti di riferimento per la loro disponibilità e il loro impegno. A loro è stato rivolto un ringraziamento particolare per il contributo prezioso e instancabile che continuano a offrire.

“Un bel servizio che ha riscaldato i cuori in questo periodo natalizio”, ha commentato Giorgio Cravaschino, Presidente del Lions Club Sanremo Host, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino non solo un aiuto concreto, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà.