Sanremo, il sindaco Alessandro Mager visita il corner solidale del Gaslini in via Escoffier (Foto)

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha fatto visita al corner del Istituto Giannina Gaslini allestito in via Escoffier, diventato in questi giorni punto d’incontro all’insegna della solidarietà. Lo spazio è dedicato ai fiori Pon Pon Giannina e al progetto del Nuovo Gaslini, simboli di un impegno concreto a favore dell’ospedale pediatrico genovese. I ranuncoli sono stati realizzati da Biancheri Creazioni per l’ospedale e sono disponibili ad offerta libera: il ricavato sarà destinato proprio al nuovo polo pediatrico attraverso la Fondazione Gasliniinsieme ETS.

Nel corso della visita, il primo cittadino ha voluto esprimere vicinanza e apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come «la solidarietà sia un valore fondamentale per la nostra comunità» e ribadendo «la piena condivisione e il sostegno a un progetto così importante per il futuro della sanità pediatrica». Il corner di via Escoffier si conferma così non solo uno spazio espositivo, ma un luogo simbolico di partecipazione e sostegno, dove cittadini e visitatori possono contribuire concretamente alla realizzazione del Nuovo Gaslini, un’opera strategica per garantire cure sempre più moderne e all’avanguardia ai più piccoli.