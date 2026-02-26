Cervo in blu d’inchiostro, Marta Stella protagonista del terzo appuntamento dedicato all’universo femminile

A Cervo, sabato 28 febbraio alle ore 17.00 nella splendida cornice dell' Oratorio di Santa Caterina, prosegue, con grande successo, il festival letterario "Cervo in blu d' inchiostro" , con il terzo prestigioso appuntamento dedicato all' universo femminile con la giornalista e scrittrice Marta Stella.

Dalla parte delle bambine: storie dimenticate, visioni rivoluzionarie, libertà da riscoprire.

Negli anni Settanta " Dalla parte delle bambine" fu all’origine di un’esperienza editoriale unica e rivoluzionaria: volumi illustrati che affrontavano con humor, intelligenza e concretezza il tema del rapporto tra i sessi, offrendo a genitori e insegnanti strumenti preziosi per dialogare con i più piccoli su una questione allora, e ancora oggi , cruciale.

Già negli anni Ottanta l’editore Motta ricordava quell’esperienza come mirabolante e innovativa, una sorta di reliquia culturale da custodire per le generazioni future, ispirata dal pensiero di Elena Gianini Belotti.

Ma dove sono oggi quegli scritti lungimiranti, fantasiosi e fondamentali? Quante voci del passato hanno parlato con forza, per poi essere dimenticate?

In un presente in cui l’educazione delle bambine e dei bambini torna a essere terreno di confronto civile e politico, Marta Stella, in dialogo con Francesca Rotta Gentile, guiderà il pubblico in un’immersione nei testi dimenticati e oggi riesumati della narrativa per l’infanzia, intrecciando storie, vite e immaginari che hanno saputo anticipare il futuro.

A Milano, dopo l’esperienza nel gruppo di" Rivolta Femminile", Adela Turin, insieme alle illustratrici Nella Bosnia e Anna Montecroci, diede vita a una casa editrice che lavorava per un reale cambiamento culturale. Come editrice e scrittrice immaginò mondi nuovi, educando bambine e bambini ai diritti e alla libertà: la principessa Camelia fugge dalla torre gridando “Maiepoimai!” contro un matrimonio imposto; la piccola Mary, nei primi anni Settanta, fantastica sull’anno 2019 e osserva la Terra da una navicella spaziale popolata da mamme e bambini, guidati da un “Gran Cervello” onnisciente, mentre i padri vagano nello spazio “nei modulini, non si sa bene perché”.

Sempre in Italia, Flora Vezzani, con lo pseudonimo di Orsola Nemi, racconta la storia di “un gattino che si chiamava Silvestro” che “un giorno balzò dentro un quadro e non tornò più”: un viaggio nel "Paese della Gattafata " che attraversa la storia e la letteratura del Novecento italiano.

In Svezia, Astrid Lindgren inventa in una notte Pippi Calzelunghe per la figlia malata, rivoluzionando per sempre la narrativa per l’infanzia e proponendo modelli di libertà, autonomia e forza femminile. Dalla ribelle Pippi alle avventure di Greta Grintosa, dalle Vacanze all’isola dei gabbiani a Ronja, la figlia del brigante, l’autrice ha insegnato a generazioni di bambine e bambini il valore dell’indipendenza e dell’immaginazione.

In Finlandia, Tove Jansson, cresciuta tra l’atelier di famiglia a Helsinki e un isolotto dell’arcipelago finlandese, diventa una figura cardine della letteratura per l’infanzia, oggi riscoperta in tutto il mondo per la sua capacità di unire poesia, filosofia e libertà creativa.

Protagonista dell’incontro sarà Marta Stella, scrittrice e giornalista nata a Finale Ligure nel 1988. Il suo romanzo Clandestine. Il romanzo delle donne (Bompiani), candidato al Premio Letterario di iO Donna “Eroine d’oggi” del Corriere della Sera, ha ricevuto il Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera Prima per il suo particolare valore sociale.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

L’incontro è riconosciuto come formazione docenti gratuita per tutti i docenti di ogni ordine e grado in Italia.

L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali al pianoforte a cura di Ilaria Trippodo, allieva della Maestra Sonia Soprano.

Sono inoltre previste letture tratte dalla favola "Nel Paese della Gattafata " di Orsola Nemi, ed Bompiani a cura di Chiara Principato.

A seguire è stata organizzata una cena con la giornalista Marta Stella presso il ristorante Bellavista a Cervo. Per informazioni scrivere a tramediculturaeventi@gmail.com

Un appuntamento che intreccia mondo fiabesco musica e riflessione civile, per riscoprire testi visionari che parlano ancora con forza al nostro presente e per restituire voce a chi, molto tempo fa, aveva già immaginato un mondo più libero per tutte e tutti.